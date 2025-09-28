Çalışmaya göre, Ay yüzeyindeki binlerce çarpma krateri, değerli platin grubu metaller ve su kaynakları barındırıyor.

6.500 Kraterde Platin ve Su İhtimali

Araştırma, Ay'ın yüzeyindeki çarpma kraterlerinin asteroitler tarafından taşınan değerli mineralleri barındırma potansiyeline odaklanıyor. Çalışmaya göre, 6 bin 500’e kadar kraterde platin, paladyum ve rodyum gibi platin grubu metallerinin bulunma ihtimali mevcut. Ayrıca yaklaşık 3 bin 400 kraterde ise hidratlı mineraller formunda suya rastlanabileceği ifade ediliyor. Özellikle merkezi tepeye sahip büyük kraterlerin maden açısından en güçlü adaylar olduğu ve 3 bin 350 su potansiyeli taşıyan kraterden 20’sinin daha yoğun rezervler barındırma ihtimaliyle öne çıktığı kaydedildi. Bu veriler, Ay'ın gelecekte bir ekonomik kaynak merkezi olabileceğinin somut bir göstergesi.

Asteroitlere Kıyasla Daha Ulaşılabilir Hedef

Bilim insanları, Ay'ın madencilik faaliyetleri için yakın Dünya asteroitlerine göre çok daha cazip bir konumda olduğunu belirtiyor. Asteroitlerin aksine, Ay'ın sabit yüzeyi, öngörülebilir mesafesi ve yakınlığı, onu daha ulaşılabilir ve güvenilir bir kaynak deposu olarak öne çıkarıyor. Asteroitlerin ise az sayıda, düzensiz hareket eden ve ulaşılması zor hedefler olması, Ay'ın stratejik değerini artırıyor.

Gelecek Uzay Görevleri İçin Kritik Önem

Uzmanlar, söz konusu bulguların hem gelecekteki insanlı uzay görevleri hem de uzun vadeli keşifler için kritik önem taşıdığı görüşünde. Ayrıca araştırmada, pahalı ve riskli iniş sistemleri yerine, Ay yörüngesinden yapılacak uzaktan algılama yöntemlerinin kaynak tespiti için daha verimli ve etkin olabileceği vurgulandı.