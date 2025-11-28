Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan “Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri” kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının yeni görevlerine atandığını açıkladı. Bakan Tunç, ayrıca 1840 müstemir yetki düzenlemesinin yapıldığını belirtti.

Bölge adliye mahkemelerinde yeni atamalar

Tunç, bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hakim atamasının gerçekleştirildiğini ifade ederek, istinaf yargısının kapasitesinin artırılması amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi.

17 yeni daire faaliyete geçti

Bakan, ceza ve hukuk daireleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Toplamda 12 ceza ve 5 hukuk dairesinin faaliyete başladığını belirten Tunç, “Böylece istinaf yargısının kapasitesini kayda değer biçimde artırdık” dedi. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri’nin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Mahkemelerde yapısal düzenlemeler

Tunç, bölünmüş mahkeme uygulamasına son verilerek 319 mahkemenin müstakil hale getirildiğini ve yeni kurulan 85 mahkeme ile birlikte toplam 404 mahkemenin faaliyete alındığını bildirdi.

İdari yargıda yeni atamalar

İdari yargıda da 219 hakim atamasının yapıldığını aktaran Bakan Tunç, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri ile Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerinin açıldığını duyurdu.

Hukukun üstünlüğüne vurgu

Kararnamelerin hayırlı olmasını dileyen Tunç, hakim ve savcılara yeni görevlerinde başarı temennisinde bulunarak, “Hukukun üstünlüğünden sapmadan, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.