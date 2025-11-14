Can Kakışım’ın gündemde yer almasında, akademik çalışmalarına ek olarak yer aldığı tartışmalar ve kamuoyundaki güncel meseleler etkili oldu. Siyaset bilimi alanındaki uzmanlığı, özellikle anayasa tartışmaları ve muhalefet analizleriyle anılıyor. Son dönemde öne çıkan görüşleri, televizyonlardaki tartışmalara getirdiği yorumlarla birleştirildiğinde, Toplumun farklı kesimlerinden yoğun biçimde ilgi aldı.

Kakışım, özellikle siyasi gelişmeleri tarafsız şekilde analiz etmesiyle akademi ve medya dünyasında öne çıktı. Katıldığı kamuoyu programlarında yaptığı değerlendirmeler gerek sosyal medyada gerekse haber mecralarında paylaşılırken, akademik birikimi nedeniyle görüşleri takip edilen uzmanlardan biri olarak görülüyor.

Can Kakışım Kimdir?

Can Kakışım 1983 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Trabzon’da tamamladı. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında tamamladığı doktorayla sürdürdü. Doktora sürecinde Queen’s Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Will Kymlicka ile de çalışma fırsatı buldu.

Akademik Hayatı ve Çalışmaları

2008 ile 2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak bulundu. Ardından Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi oldu. Akademik kariyerinde kimlik siyaseti, sınıf, etnisite ve sosyal teori gibi konulara odaklandı. “Sınıf, Etnisite ve Kimlik” adlı kitabıyla teorik yaklaşımlara dair önemli katkılar sunan Kakışım, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde de çok sayıda makale yayımladı.

Son Dönem ve Gündemdeki Rolü

Can Kakışım’ın adı son zamanlarda, toplumsal ve siyasi gelişmeler üzerine yaptığı görüşlerle daha fazla duyulmaya başlandı. Anayasa değişikliği süreçleri, siyasi partilerde yaşanan gelişmeler ve muhalefet tartışmalarında yaptığı analizler öne çıktı. Televizyon programlarında ve konferanslarda yaptığı konuşmalarda toplumsal olayları teorik çerçeveye oturtmasıyla dikkat çekiyor. Akademisyen kimliğine ek olarak yaygın medya ve kamuoyu tartışmalarına kattığı bilimsel bakış açısı nedeniyle güncel tartışmalarda referans gösterilen isimlerden biri olarak öne çıktı.