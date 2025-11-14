Sürücülerin gündemindeki hareketlilik, çok sayıda kişinin sağlık raporunda “2. grup sürücü olabilir” ibaresini görmesiyle başladı. Bazı vatandaşlar bu ifadenin ehliyet almaya ya da yenileme işlemlerine engel olup olmadığını, hangi araçları kapsadığını ve yaş sınırlarını merak etti. Ehliyet sınıfları, sağlık raporunda alınan bu ibareye göre belirleniyor ve yanlış bir rapor alınması durumunda istenen ehliyet sınıfına sahip olunamıyor.

Sağlık raporu sistemindeki değişiklikler, sürücülerin hangi kategoride değerlendirileceği sorusunu gündeme getirdi. Değişen yönetmeliklerle birlikte “2. grup sürücü” tanımı ve kapsamı da daha belirgin hale geldi ve bu durum kamuoyunda geniş çapta sorulara neden oldu.

2. Grup Sürücü Kimleri Kapsıyor?

İkinci grup sürücü, özellikle ticari araçlar ve ağır vasıtalar için sağlık raporu almak isteyen adayları kapsıyor. C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE ve G sınıfı ehliyet başvuruları bu gruba dahil ediliyor. Ayrıca şoförlük mesleğini icra edenler ve toplu taşıma gibi kamuya açık araç kullananlar da 2. grup kapsamında değerlendiriliyor. 2. grup sürücü olabilmek için ilave bazı sağlık şartları aranıyor. Bu şartlar, özellikle kronik hastalıklar, görme ve işitme gibi alanlarda daha detaylı kontrol gerektiriyor. Hem ticari araç kullanıcılarının hem de toplu taşıma sürücülerinin toplum sağlığı açısından daha kapsamlı sağlık testlerinden geçmesi bekleniyor.

1. Grup ve 2. Grup Sürücü Arasındaki Farklar

Birinci grup sürücüler, genellikle kendi özel araçlarını kullanan bireylerden oluşuyor. M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfı ehliyetler ilk grupta yer alıyor. Bu adaylarda aranılan sağlık şartları, toplu taşımada ya da ağır vasıta kullanımında aranan şartlara göre daha esnek. 2. grup sürücülerde ise yukarıda sayılan ticari ve ağır vasıta sınıflarına ek olarak, sağlık kontrolleri daha ayrıntılı yapılıyor. İşitme, görme ve belirli kronik hastalıkların takibi, 2. grup için zorunlu hale geliyor. Böylece toplu taşımada ya da ağır yük taşımacılığında sürücülerin ve yolcuların güvenliği ön planda tutuluyor.

Sağlık Raporunda “2. Grup Sürücü Olabilir” İbaresi Ne Anlama Geliyor?

Sağlık raporunda “2. grup sürücü olabilir” ibaresinin yer alması, başvuru sahibinin ağır vasıta, ticari ya da toplu taşıma araçlarını kullanabilecek sağlık koşullarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu ibare, kişinin hem yasal hem de sağlık açısından ilgili ehliyet sınıfları için uygun olduğuna işaret ediyor. Ancak sağlık kontrollerinin sonucuna göre, belirli kısıtlamalar veya ek takipler de raporda yer alabiliyor. Yani bu ifade, adayın direkt olarak ilgili araçları kullanabilmesi için gerekli asgari sağlık koşulunu sağladığı anlamına geliyor. 5 yıl geçerlilik süresi bulunan bu rapor, özellikle ticari araçlarda sık aralıklarla güncelleniyor. Böylece hem yol güvenliği hem de sürücü sağlığı düzenli olarak denetleniyor.