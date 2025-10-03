Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Adile Naşit’in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Çağan Irmak’ın yönettiği ve BKM’nin yapımcılığını üstlendiği “Adile” filmi, 5 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yeşilçam’ın usta isminin hayatı film oldu

Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit’in yaşam öyküsü sinemaya uyarlanıyor. “Adile” adlı film, hem sanat kariyerine hem de özel yaşamına ışık tutacak. Filmin yönetmenliğini, unutulmaz yapımlara imza atan Çağan Irmak üstleniyor.

Vizyon tarihi açıklandı

BKM Film’in yapımcılığında çekimleri yaz aylarında tamamlanan yapımın vizyon tarihi belli oldu. “Adile” filmi, 5 Aralık 2025’te Türkiye genelindeki sinemalarda gösterime girecek.

Adile Naşit’i Meltem Kaplan canlandıracak

Filmin en merak edilen detaylarından biri de Adile Naşit’i kimin oynayacağıydı. Usta sanatçıyı, oyuncu Meltem Kaplan canlandıracak. Kaplan’ın performansı şimdiden merak konusu oldu.

Senaryo Nermin Yıldırım’dan

“Adile” filminin senaryosu, Box Office Türkiye’den tanıdığımız yazar Nermin Yıldırım tarafından kaleme alındı. Senaryoda, Adile Naşit’in sanat hayatı kadar özel yaşamına da geniş yer verilecek.

Sinemaseverleri duygusal bir yolculuk bekliyor

Adile Naşit’in gülen yüzü, sıcak tavırları ve Türk sinemasına kattıkları filmde yeniden hayat bulacak. Yapımcılar, filmin hem nostalji yaratacağını hem de Naşit’in yaşamına dair bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıkaracağını belirtiyor.