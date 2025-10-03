Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yıl sonuna kadar her çarşamba günü sinema biletlerinin tüm Türkiye’de maksimum 120 TL olacağını açıkladı. Kampanya kapsamında bazı salonlarda bilet fiyatlarının daha da düşük olabileceği belirtildi.

Birol Güven’den sinemaseverlere müjde

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sinema severler için sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Güven, 31 Aralık 2025 tarihine kadar her çarşamba günü uygulanacak yeni fiyat düzenlemesi ile biletlerin üst sınırının 120 TL olacağını söyledi.

“Bazı salonlarda daha uygun olacak”

Açıklamasında fiyatların maksimum 120 TL olarak belirlendiğini vurgulayan Güven, şu ifadeleri kullandı:

“Yıl sonuna kadar her çarşamba günü sinema biletleri tüm Türkiye’de, tüm katılımcı sinemalarda maksimum 120 TL olacak. Maksimum dememizin nedeni, bazı lokasyonlarda daha da ucuz olacak olması. Yani bilet fiyatları bu rakamın altında olabilir ama üstünde kesinlikle olmayacak.”

“1 Bilet Alana 1 Bedava” kampanyası sürüyor

Güven ayrıca bazı markaların sponsorluğunda devam eden kampanyalara da dikkat çekti. Özellikle “1 Bilet Alana Diğeri Bedava” uygulamasının sürdüğünü hatırlatarak, vatandaşlara sinema keyfini daha uygun fiyata yaşama fırsatı sunulduğunu belirtti.

“Beyaz perdenin tadını çıkarmanın tam zamanı”

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, açıklamasının sonunda sanatseverlere çağrıda bulunarak, “Şimdi beyaz perdenin tadını çıkarmanın tam zamanı” ifadelerini kullandı. Düzenleme ile birlikte yıl sonuna kadar çarşamba günleri sinema salonlarında yoğun ilgi bekleniyor.