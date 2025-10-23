Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi, bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı "inek, tavuk ve kazların serbest dolaşarak salgın hastalık riski oluşturduğu" yönündeki şikayetle gündeme oturdu. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen eski köyün sakinleri, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, yapılan şikayetin mantıksız olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden iddialara şaşkınlıkla tepki

Manisa'nın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından köyden mahalleye dönüşen Kozanlı'da yaşayanlar, söz konusu şikayeti büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Mahalle sakinleri, bölgede ticari amaçlı büyük çaplı hayvancılık faaliyetinin bulunmadığını, kişisel ihtiyaçlar ve hobi amaçlı olarak birkaç hane tarafından kendi bahçelerinde inek, tavuk veya kuzu gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların beslendiğini kaydetti. Mahalleliler, bu hayvanların da iddia edildiği gibi serbest dolaşmadığını, aksine tamamen kapalı ve kontrollü alanlarda tutulduğunu vurguladı.

"Yediğimiz yumurtayı çarşıdan mı getirelim?"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gül, CİMER'e yapılan şikayetin gerçek dışı olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Kendi kümesindeki tavukların kapalı alanda baktığını gösteren Gül, "Burası köy. Yediğimiz yumurtayı çarşıdan mı getirelim? Yaptığımız 5 tane tavuk. Biz kimseye bir zararımız yok. Adam burada köyde yaşıyorsa bir tane inek bakmış, iki tane tavuk bakmış, bir kurbanlık kuzu bakmış. Bunu da yapmayalım mı köylü olarak? Hepsini şehirden mi alalım?" sözleriyle şikayetin köylü yaşam tarzına aykırı olduğunu savundu. Bir diğer mahalle sakini İlhami Yağcı da tavuklarının tel örgü ile çevrili olduğunu ifade ederek, "Bu şikayetler bir mantıksız geliyor. Yani tavuğun sesini de, ezanın sesini de duymak istemeyen Kozanlı'da durmayacak" şeklinde sert konuştu.

Doğal yaşam vurgusu ve muhtar azasından çağrı

Kozanlı'nın doğal yapısına dikkat çeken mahalle sakini İzzet Doyuran, köyde tavuk beslenmesi kadar doğal bir şeyin olamayacağını söyledi. Doyuran, büyük çaplı hayvancılığın zaten yapılmadığını, mevcut hayvanların hobi amaçlı olduğunu belirterek, "Doğal yaşamın tabii ki bazı külfetleri olacak. Biraz kokusu olacak haliyle. Bundan daha doğal bir şey yok köyde. Kaldı ki Kozanlı bir orman köyü" ifadelerini kullandı. Köyün muhtar azası Hamza Kıymaz ise, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştüklerini hatırlatarak, rahatsız olan kişilerin genellikle şehirde yaşayıp burada evi olanlar olduğunu dile getirdi. Kıymaz, "Burası köy yeri, şehir değil. Burada biz turizmi kalkındırmıyoruz. Burada çiftçiye bir destek olsun, bir katkıda bulunsun diye böyle bir aktivite yapıyor insanlarımız. Bence bunu hoş görmeliyiz. Herkesin hayatına anlayışla yaklaşmalıyız" diyerek bölge halkının desteklenmesi çağrısında bulundu. Köylüler, şikayetin kim tarafından yapıldığına anlam veremediklerini belirterek, köylerindeki doğal ve geleneksel yaşam biçimini sürdürmeye devam edeceklerini eklediler.