Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey atamalar devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçilen Çağatay Güç’ün belediyedeki görevinden ayrılmasının ardından, Genel Sekreter Yardımcılığı koltuğuna yeni bir isim atanmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, boşalan göreve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik’i getirmişti. Çelik’in daire başkanlığından ayrılmasıyla birlikte, Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürü Güler Ezgi Atasoy Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na atandı.

TUGAY’DAN GÜVENDİĞİ İSİMLERE YENİ SORUMLULUKLAR

Tugay, kentin yeşil alanlarının düzenlenmesi ve bakımından sorumlu Park ve Bahçeler Dairesi’nde yönetimi Karşıyaka kökenli bürokratlara emanet etti.

Yeni başkan Güler Ezgi Atasoy, Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bölge sorumlusu olarak görev almış, ardından Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olarak çalışmıştı.