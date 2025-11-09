Queensland Üniversitesi araştırmacıları, Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısındaki Büyük Set Resifi’ndeki mercanların 2050’ye kadar ciddi şekilde azalabileceğini, ancak sıcaklık artışının 2 dereceyi geçmemesi durumunda bazı bölgelerin iyileşme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Bulgular, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Araştırmada, mevcut emisyon seviyelerinin sürmesi halinde mercanların hızla kaybolacağı, deniz ekosisteminin temel taşlarından biri olan mercanların yok olmasının ise okyanustaki canlı çeşitliliğini olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Araştırmacılardan Peter Mumby, emisyonların azaltılmasının öncelikli hedef olması gerektiğini belirterek, bunun en büyük etkiyi yaratacağını ifade etti.

Büyük Set Resifi, dünyanın en büyük yaşayan yapısı olarak 2 bin 300 kilometre boyunca uzanıyor ve deniz canlılarının yaklaşık yüzde 25’ine ev sahipliği yapıyor. Ancak tekrarlayan ağarma olayları, mercanların renkli görünümünü kaybetmesine ve beyaza dönüşmesine yol açıyor.