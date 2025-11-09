Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin analizine göre, Ekim 2025 küresel ortalamada 15,14 dereceyle kayıtlardaki en sıcak üçüncü ekim ayı olarak kaydedildi. Sıcaklık, 1991-2020 dönem ortalamasının 0,70 derece üzerinde gerçekleşti. Sanayi öncesi döneme göre ise 1,55 derece artış gözlendi.

Son üç yıl iklim açısından olağanüstü sıcak geçti

Kasım 2024-Ekim 2025 arasındaki 12 aylık ortalama sıcaklık, 1991-2020 döneminin 0,62 derece ve sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerinde kaydedildi. Bu gelişmeler, 2025’in en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağının neredeyse kesinleştiğini ortaya koyuyor.

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, son üç yılın olağanüstü sıcak geçtiğini ve bu dönemde sıcaklık ortalamasının ilk kez sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyi aşmasının muhtemel olduğunu belirtti. Burgess, bu durumun iklim değişikliğinin hızlandığını ve acil önlem alınması gerektiğini net biçimde gösterdiğini vurguladı.

Paris Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2 derece altında tutulması ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ise gelecek 10 yılda 1,5 derecelik eşik aşılma riskine dikkat çekiyor.