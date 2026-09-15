Son Mühür- Tüm dünyada ses getiren Muhammed Salah transferiyle sezona giren Trabzonspor sezon açılışından bu yana hem ligde hem de Avrupa'da umduğunu bulamadı.

Bu sezonki transferlerinin ardından, ''Tam hoca kovdurmalık kadro'' sözlerini doğrularcasına sezon başında Trabzonspor'la yolları ayırmak zorunda kalan Fatih Tekke'nin yerine son iki karşılaşmada Hüseyin Cimşir görev almıştı.

İlk tercih edilen isim...



Bordo mavili ekibin Konyaspor karşısında aldığı yenilginin ardından teknik direktör arayışı hızlandı.

Bulgaristan'ın Ludogorets takımını çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Reis, bordo mavili ekibin ilk tercih ettiği isim olarak öne çıktı.

''Trabzonspor Thomas Reis tercihi üzerine yoğunlaşmış duruyor'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Fikret Tolunay,

''Türkiye'de çalışmış olması kriteri, teknik adam değişim süreçlerinde önceliklendiriliyor çoğu zaman. "Ligi bilen" kavramına inanmıyorum ama "Türkiye'yi bilmek" realitesi bir noktaya kadar etkileyen bir unsur.

Topa sahip olma odaklı...



Ludogorets ile hali hazırda 2.18 puan ortalaması yapıp 2.sırada sezonu sürdürüyordu. Topa sahip olma konusunda %56 civarında takımı güncel olarak.

Thomas Reis muhtemelen Trabzonspor'da yine topa sahip olmaya odaklı bir oyun inşa eder. 433 ve 4141 türevleri üzerine saha yerleşimi ve en önemlisi belki de kenar organizasyonu üzerinden merkez orta sahaların ceza sahası koşuları. Holse bu şekilde seviye atlamıştı. Tabi geldiği takıma bağlı bir şeyler...'' notuyla Trabzonspor'un Reis seçimini mercek altına aldı.