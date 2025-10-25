İzmir’de yaşayan 11 yaşındaki Cemre Pedük, 4 yaşında serebral palsi tanısı aldı. Doktorlar yürüyemeyeceğini söylediğinde ailesi ve öğretmenleriyle birlikte pes etmeyen Cemre, bugün kısa mesafeleri “ters yürüteç” olarak bilinen reverse walker yardımıyla yürüyebiliyor.

Zorlu teşhisten umut dolu adımlara

Mediha ve Emre Pedük çiftinin tek çocukları olan Cemre’ye tanı, 4 yaşındayken konuldu. Ne emekleyebiliyor ne de yürüyebiliyordu.

Ancak yıllar süren fizyoterapi kampları, düzenli tedavi ve aile desteği sayesinde Cemre, bugün kendi adımlarını atabiliyor.

Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimine devam eden Cemre, okuluna annesiyle gidiyor, derslerine arkadaşlarının desteğiyle katılıyor.

“Hayalim milli voleybolcu olmak”

Cemre, okulu ve arkadaşlarını çok sevdiğini söylüyor: “Hepsi çok iyi insanlar. Teneffüslerde voleybol oynuyorum, kantine gidiyorum. Arkadaşlarım bana her zaman yardım ediyor.

En büyük hayalim büyüyünce milli voleybolcu olmak. Bunun için çocukluğumdan beri fizik tedavi alıyorum; mekik çekiyor, yürüyor ve yüzüyorum.”

Öğretmenlerinden tam destek

İngilizce öğretmeni Semiha Ulusoy, Cemre’nin okulun neşe kaynağı olduğunu belirterek şu sözleri kullandı: “Cemre, bize her gün azmin, umudun ve sevginin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Onun enerjisi hiç bitmiyor, yüzündeki gülümseme hiç eksik olmuyor.

Arkadaşları da gönülden destek oluyor; yardımı kimse onlara söylemeden kendileri yapıyor. Bu tablo bize öğretmenliğin sadece ders anlatmak değil, yüreklere dokunmak olduğunu hatırlatıyor.”

“Cemre pes etmedi”

Anne Mediha Pedük, kızının tanı sürecinin uzun ve zorlu geçtiğini anlattı: “4 yaşına kadar tanı konulamadı. Hastane hastane gezdik. Yürüyemiyor, gövdesini kontrol edemiyordu.

Fizyoterapisti İlkay Çolapkulu ile yıllarca çalıştık, yılda 4-5 kez kampa katıldık. Cemre pes etmedi; ters yürüteçle yürüyebiliyor, mutlu bir çocuk. Hayallerinin gerçekleşmesi için hep yanında olacağım.”

“Aktif, keyifli ve sorumluluk sahibi bir öğrenci”

Okul müdürü Mehmet Çolak da Cemre’nin pozitif tavrını övdü: “Cemre, bizim için çok özel bir öğrenci. Başta onu fazla yormayalım diye düşünüyorduk ama annesi, ‘Görev verin, sorumluluk alsın’ dedi. Cemre de hiçbir zaman geri durmadı. Aktif, keyifli bir çocuk. Bu enerjisi bizi de mutlu ediyor.”

“Bir gün paralimpikte Cemre’yi izleyeceğim”

Fizyoterapisti İlkay Çolapkulu ise Cemre’nin kararlılığına dikkat çekti: “Harekete karşı ne kadar hassas ise başarıya da o kadar ilgili.

Bir gün paralimpikte Cemre’yi izleyeceğime inanıyorum. Mediha ve Emre Pedük çifti, onunla birlikte bilmedikleri bir yaşamı sevgiyle yeniden inşa ediyorlar.”