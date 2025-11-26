TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezona kötü başlayan ve haftalardır galibiyet yüzü göremeyen Bucaspor 1928, taraftarının önünde şeytanın bacağını kırdı.

Yeni Buca Stadı’nda oynanan erteleme maçında sarı-lacivertliler, güçlü rakibi Adana 01 FK’yı 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk üç puanını aldı.

Gollerin zamanlaması maça damga vurdu

Karşılaşmanın 20’nci dakikasında Mecit’in golüyle öne geçen Bucaspor 1928, bu üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Adana 01 FK, 30’uncu dakikada Muhammet Beşir’in penaltı golüyle skora denge getirdi.

Ancak ev sahibi ekip 41’inci dakikada Berke’nin golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve devreye 2-1 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında skor değişmedi.

Lig tablosunda değişiklik

Bu sonuçla 12’nci haftada ilk galibiyetini alan Bucaspor 1928, puanını 6’ya yükseltti. Sarı-lacivertliler düşme hattından çıkamasa da Altınordu’yu geçerek son sıradan kurtuldu. Adana 01 FK ise aldığı mağlubiyet sonrası 18 puanda kaldı.

Maç neden ertelenmişti?

Grupta 12 Kasım’da oynanması gereken karşılaşma, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran bahis soruşturması nedeniyle ertelenmişti.

Soruşturma kapsamında Bucaspor 1928’den 7, Adana 01 FK’dan ise 8 futbolcuya 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Bucaspor 1928 nefes aldı, taraftar umutlandı

Sezon başından bu yana yaşanan sportif ve idari sorunlarla sarsılan Bucaspor 1928, ilk galibiyetin ardından moral buldu.

Taraftarlar takımın sahadaki mücadele ruhundan memnun olduklarını ifade ederken, teknik heyet de çıkışın devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.