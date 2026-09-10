Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz aylarda İzmir’deki bazı belediyelerin personellerine, geriye dönük alacaklarını ödememesi nedeniyle, memurlar ve işçiler örgütlü olduğu sendika öncülüğünde eylem yapmış, ses yükseltmişlerdi. Yaşanan anlaşmazlıkların ardından kısa süreli bir uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşmanın ardından sendika tarafından ya da belediyeden ödemelere ilişkin bir süredir kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Edinilen bilgilere göre İzmir Buca Belediyesi ile memurların örgütlü olduğu sendika temsilcileri, geriye dönük alacaklar için görüşme gerçekleştiriyordu.

Buca Belediyesi’nde görev yapan memurların geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları için Cuma günü yönetimden randevu talep edildiği öğrenildi. Tüm Yerel Sen Sendikası İzmir 2 Nolu Şube'nin yaptığı açıklamada randevu talebine olumlu dönüş yapılmazsa 15 Eylül Salı günü demokratik ve meşru haklarını kullanarak sahada olacaklarını ifade etti. Buca Belediyesi’nde örgütlü olan diğer sendikaların da birlik mücadele içinde olacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün Buca Belediyesi’nde, bizzat şahsım ve örgütlü olduğumuz sendikaların temsilcileriyle birlikte, Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile görüşmek üzere idareye gittik. Ancak kendisinin hastaneye gideceğini belirtmesi nedeniyle görüşme gerçekleştirilememiştir. Bunun üzerine Buca Belediye Başkan Vekilimizden yarın, Cuma günü için randevu talebinde bulunulmuştur. Randevu talebimize herhangi bir olumlu dönüş yapılmaması veya görüşmenin gerçekleşmemesi halinde, 15.09.2026 salı günü demokratik ve meşru haklarımızı kullanarak sahada olacağımızı kamuoyuna ve idareye açıkça ifade ediyoruz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin ve tüm Buca Belediyesi emekçilerinin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelemizi hukuk çerçevesinde, demokratik ve meşru yollarla sürdüreceğiz. Siz değerli üyelerimizin ve Buca emekcilerimizin bilgisine sunarız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın Tüm Yerel Sen"