Son Mühür- İzmir'in Buca ilçesi bu kez de bir cinayet haberiyle gündemde. Cemil Şeboy döneminden beri Bucalılar'ın dinlenme alanı olarak kullandığı Buca Gölet'te dün gece yarısı kan aktığı öğrenildi.

Gölet'in otoparkında gece yarısı silahların konuştuğu olayda kafasına tabancayla ateş edildiği dile getirilen Muzo lakaplı bir kişinin olay yerinde can verdiği ve olayla ilgili olarak T.Ç. isimli bir zanlının kaçarak kayıplara karıştığı öne sürülüyor.

T.Ç.'nin cinayeti işlediği sırada eşinin de yanında olduğuna dair iddialar da gündemde.

Cinayetin ardından harekete geçen jandarmanın kaçan zanlıyı yakalamak için yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.



Duman'dan kafeteryaya davet usulü ihale...



Güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü T.Ç.'nin Gölet'in ortasında bulunan kafeteryayı işlettiği öne sürülüyor.

CHP'ye yakın bir isim olan zanlının son kongre sürecinde Çağdaş Kaya'ya destek verdiği ve sonrasında son dönemde sıklıkla tartışılan Görkem Duman'ın tercihiyle işletmenin idaresini aldığı konuşuluyor.

Davet üzerine ihale yöntemiyle kafeteryanın işletmesini aldığı öne sürülen zanlı T.Ç.'nin Görkem Duman'a yakın bir isim olduğu iddiaları da gündemde.