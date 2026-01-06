Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile belediye işçilerinin maaşları ödenmez iken yılbaşında Phuket Adası’na tatile gitmesi eleştirilere neden olmuştu. Buca Belediyesi meclisinin ilk oturumunda Phuket tatili yeniden gündeme geldi.

AK Partili Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a “Adada daha önce 15 milyon turistin gelmesiyle birlikte çöp dağları oluşmuş. Sayın Başkan siz adama yönetim zafiyeti nedeniyle maaşların ödenmemesi ile ilgili bir şeye şahit oldunuz mu” sorusunu yöneltti. Polatoğlu’nun ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, Başkan Duman’ın Türkiye genelinde oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle Başkan Duman’ın adadaki tatilini yarıda bırakıp Türkiye’ye döndüğünü söyledi. Sevil, “Yaşanan olaylardan sonra sizin şahsınızda hem ulusal hem de yerel basına ilçemiz biraz malzeme olmuş durumda. Sizin şahsınızda gerçekleşen olumsuz ve kötü durum. O gün oluşan kamuoyu baskısı sizi uçağa binip adadan buraya getirdi. Bu konuda tweet atan, paylaşan, sizi uyaran, nasıl olması gerektiğini size hatırlatan herkese teşekkür ediyorum. O kamuoyu baskısı olmasaydı biz oradan uçağa binip gelmeyecektiniz. Yılbaşı gecesi itibariyle belediye başkanlığının gerektiği işlerini de yapmaya başlamlayacaktınız” diye konuştu.

"İşçilerin kredi kartları patlamış durumda"

Sevil, işçi ve memur alacaklarının ödenmesi için çekilecek kredi konusunda AK Parti grubu olarak ‘oy birliği’ ile katkı koyduklarını belirterek, “Markette, kasapta, alt komşu, üst komşu karşılaştığımız işçi, emekli memurlar artık neler yaşadı?. Biz burada insanların kredi kartlarının patladığını, insanların ayı döndürebilmek için olmayacak yollara başvurduklarını bizzat gördük. Meclis üyelerimiz de belediyede haklı mücadeleye destek verdiler. İşçinin emekçinin hakkının ödenmesini kaydıyla yazsak da bu yönetim anlayışı ile hiç rahatlatmıyor. Bir ihtimale oy birliği veriyoruz. Buca Belediyesinin ekonomik koşulları, ekonomik anlamda öngördüğümüz sistemde bizi kurtarır mı, komisyonda sorduk, CHP’li meclis üyelerimiz kurtaracağını söylediler. Biz istiyoruz ki, üç ay sonra da işçi emekli, kredi taksidini ödeyemez duruma gelmesin, yaşanacak bir grev nedeniyle tüm bucalılar mağdur olmasın. Bu saatten sonra çekilecek kredinin siyasi sorumluluğunu almış vaziyettesiniz. İşçi ve alacakları ödenmezse şahsınızın borcu çok büyük olacaktır” diye konuştu.

“Fatih Bey, Phuket ile ilgili bilgi alacağınıza Şirinyer Vergi Dairesine gidin”

CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, yaptığı konuşmada eleştirilere yanıt verdi. Aydın, “Fatih Bey, Phuket ile ilgili bilgi alacağınıza Şirinyer Vergi Dairesine gitsin orada ne kadar belediyeden kesinti olduğunu öğrensin. Belediyeler özel şirket değildir. Yüzde 40 kesinti yapmasınlar. Aynı o kesintiyi işçinin maaşına olduğu gibi ödeyelim. Sizler de milletvekillerinize de genel başkan yardımcılarınıza aktarın. Bu şekilde bir siyaset olmaz. Biz vatandaşın yararına hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Belediyenin iş ve işlevlerinin tıkanması noktasında sizler de gerekli görüşmeleri yapın. Bu kesintiler olmasın. Ben burada sözünü veriyorum, kesinti kalktığında yüzde 40’ı işçilere verelim. Buca Belediyesi işçilerin maaşları civar ilçelerden kat ve kat fazla. O yüzden amaç yeşil parke giyince işçinin hakkını korumuyorsun, Deniz Gezmiş’in yolunda yürümüyorsun” diye konuştu.