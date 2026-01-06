Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediyesi’nin 2026 yılının ilk meclisi bugün gerçekleşti. Toplantının birinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yokluğunda Meclis Başkanvekili Barbaros Raşet Taşer idaresinde gerçekleşti.

Oturumda, belediyeye ait taşınmazların satışı ve imar planı değişikliklerini içeren gündem maddeleri meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

Bornova’ya yeni gençlik merkezi: Gülşah Durbay’ın adı verilecek

Bornova Belediye Meclis’i açılacak yeni Gençlik Merkezi’ne Gülşah Durbay isminin verilmesini gündemine aldı. Gençlik merkezi Ergene Mahallesi 545. Sokak No: 2/A adresinde hizmet verecek. Konuya ilişkin önerge, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Ücret tarifesi revizyonu

Belediye’nin 2026 Mali Yılı Bütçesi ile yürürlüğe girecek olan Plan ve Proje Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Ücret Tarifesinin revize edilmesine ilişkin önerge meclis gündemine alındı. Önerge, meclis üyelerinin değerlendirmesine sunularak görüşüldü.

Belediye mülklerinin satışı oy birliği ile komisyona

Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi 16016 parseldeki taşınmaz ele alındı. Söz konusu parselde yer alan 137,15 metrekarelik (8/2743 pay – 45,15 m²) belediye hissesinin, parselin diğer hissedarlarına satılması yönündeki önerge mecliste görüşüldü.

Bir diğer satış gündemi ise Işıklar Mahallesi 11142 ada 3 parselde bulunan, 512 metrekare büyüklüğündeki belediye mülkiyetindeki arsa oldu. Taşınmazın satışıyla ilgili önerge meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Ayrıca, Kemalpaşa Mahallesi 22937 ada 3 parselde kayıtlı ve 1.734,99 metrekare yüzölçümüne sahip arsa nitelikli taşınmazın satışı da görüşüldü.

Belediyeye ait 3 taşınmazın satışı, meclis üyelerinin oylarıyla, plan ve bütçe, belediye taşınmazları ve imar komisyonlarına oy birliği ile sevk edildi.

Yeni Toplu İş Sözleşmesi için Başkan’a yetki

Belediye ile TÜM YERELSEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) arasında 16 Haziran 2024 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesinin 31 Aralık 2025’te sona ermiş olması nedeniyle, 2026-2027 yıllarını kapsayacak yeni toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi ve gerekmesi halinde ek protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki’ye yetki verilmesi önergesi görüşüldü ve meclis üyeleri ilgili maddeye oy birliği verdi.

Diğer gündem maddesinde ise Ocak 2026 itibarıyla Belediyemiz Zabıta Memur personeline ödenecek mesai miktarının belirlenmesi ele alındı. Gündem maddesi taban ücret üzerinden oy birliği ile kabul edildi.

Ergene mahallesindeki taşınmazın hissedara satışı

Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi 3600 ada 27 parselde kayıtlı ve toplam 403,43 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazın, 11,58 metrekarelik belediye hissesinin parselin diğer hissedarlarına satılması komisyonlarda oybirliği ile uygun bulundu. Konuyla ilgili rapor toplantıda meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.