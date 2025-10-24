Her yıl sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu yeniden gündeme geliyor. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar, ülke genelinde saat değişikliği yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2016 yılına kadar Türkiye, sonbaharda saatleri bir saat geri alarak kış saati uygulamasına geçiyordu. Ancak yapılan düzenlemeyle bu alışkanlık değişti.

2016 yılında alınan resmi bir karar ile Türkiye, tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasını sürdürmeye başladı. O zamandan bu yana ülkede saatlerin geri alınması söz konusu olmuyor. Bu sistem, özellikle enerji tasarrufu ve akşam saatlerinde gün ışığından daha uzun süre yararlanmak amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı özellikle ekim aylarında gündeme gelirken, yapılan düzenleme gereği artık her yıl sabit olarak GMT+3, yani yaz saati geçerli oluyor. Saatlerin sabit tutulmasının arkasında enerji kullanımını optimize etmek, iş ve sosyal hayatın akşam saatlerinde daha aydınlık devam etmesini sağlamak gibi gerekçeler bulunuyor. Kış aylarında sabah saatlerinde havanın daha geç aydınlanması bazı kesimler için dezavantaj olarak görülse de, sistemde değişikliğe gidilmedi.

Kış saati uygulamasına neden geçilmiyor?

Kış saati uygulamasının 2016 yılında kaldırılması ile birlikte Türkiye’de saatlerin artık geri alınmayacağı netleşti. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Uygulamanın ana hedefi, akşam saatlerinde gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu sağlamak olarak belirtiliyor. Uygulama, sabah erken saatlerde işe veya okula gidenler için bazen karanlıkta başlama sıkıntısı yaratıyor. Yine de, mevcut sistemi değiştirecek bir düzenleme gündeme gelmedi.

Saatler ne zaman geriye alınacak?

Türkiye'de saatler 2016 yılından bu yana geri alınmıyor ve bu uygulamanın değişmesi beklenmiyor. Saatlerin sabit kalması, özellikle akşam saatlerinde enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, Aralık ayındaki kış gündönümüne doğru geceler uzamaya başlıyor ve gündüz saatleri kısalıyor. Saatlerin geri alınmaması sebebiyle, kış aylarında gün ışığını daha çok akşam saatlerinde kullanmak mümkün oluyor.

Türkiye'de saat uygulamasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, 2025 ve sonrasında da saatler geri alınmayacak ve ülke genelinde sabit yaz saati uygulaması devam edecek. Uygulamada bir değişiklik olmadığı sürece, vatandaşlar saat değişikliği yapmadan günlük hayatlarına devam edecekler.