Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde bu yıl 124 yuva tespit edildi. Şu ana kadar açılan 90 yuvadan 3 bin 167 yavru denize ulaşırken, kendi başına çıkamayan yavrular gönüllülerin yardımıyla suya bırakıldı. Sezon başından bu yana 89 yuvada toplam 7 bin 238 yumurta belirlendi.

25 yıllık gönüllü emeği

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile birlikte deniz kaplumbağaları koruma çalışmalarını yürüten Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, kuruluşunun 25’inci yılını kutladı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, kooperatif kurucu başkanı Bayram Kütle, gönüllüler Mustafa Ilgaz, Nuran Yeşildağ, Erdal Elginöz ve mevcut başkan Habib Altınkaya’ya teşekkür belgesi takdim etti. Kooperatife ayrıca plaket verildi.

“Doğal yuvalama alanlarını koruyoruz”

Kaymakam Solmaz, “Bu yıl 124 yuvamız var. Mayıs ayında başlayan yuva işaretleme süreci eylül sonuna kadar devam ediyor. Anne kaplumbağalar doğdukları yere geri dönerek yumurta bırakıyor. Biz de bu doğal yuvalama alanlarını korumak için çalışıyoruz. 25 yıl önce kurulan kooperatifimiz bu konuda çok önemli görev üstleniyor” dedi.

“Yerel halk ve turistler el ele”

Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, “Bu yıl 7 bin 200 civarında yumurtamız vardı, 3 bin 167 yavru denize ulaştı. Geçen yıla göre canlı yavru sayımız yüzde 50 arttı. Çeyrek asırdır sahildeyiz. Yerel halk, turistler ve gönüllülerle birlikte bu güzel canlıları korumak için çalışıyoruz. Tatilcilerimiz, yavruların denizle buluşma anına tanık olmak için tatillerini buna göre planlıyor” diye konuştu.

Sezon sonuna kadar koruma sürecek

Sahildeki diğer 34 yuvanın da sezon sonuna kadar koruma altında tutulacağı belirtildi.