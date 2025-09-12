Karadeniz sahillerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Tekirdağ ve Kırklareli'nde önemli bir karara yol açtı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla, Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde denize girmek 4 gün süreyle yasaklandı. Bu ani yasak, özellikle hafta sonu tatili planı yapanlar için hayal kırıklığı yarattı.

Saray ve Vize'de hava şartları nedeniyle yasak

Yasağa ilişkin ilk açıklama Tekirdağ Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere ve Karadeniz'in genel deniz koşullarına atıfta bulunuldu. Açıklamada, vatandaşların can güvenliğini riske atmamak için 13, 14, 15 ve 16 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan 4 gün boyunca Saray ilçesi sınırları içindeki tüm plaj ve kıyılarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Benzer bir karar da Kırklareli'nin Vize ilçesinden geldi. Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da, "olumsuz hava ve deniz şartları" gerekçe gösterilerek, aynı tarihlerde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Tatilciler uyarıldı

Yetkililer, yasağın sadece denize girmeyi kapsadığını ancak plaj ve sahil alanlarında bulunmaya herhangi bir kısıtlama getirilmediğini belirtti. Ancak vatandaşların can güvenliği için yasağa kesinlikle uymaları, dalgalı ve akıntılı sularda riske girmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Özellikle Karadeniz kıyılarında mevsim geçişlerinde ani hava değişimleri ve dalga boylarındaki artışlar sıkça görüldüğünden, bu tür önlemlerin hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı. Sahillerde denetimlerin artırılacağı ve yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.