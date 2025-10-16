Karşıyaka Bostanlı Pazar Yeri’nde 1 Kasım’dan itibaren her cumartesi günü düzenlenecek olan Bostanlı Tekstil Fuarı’nda İzmir’de üretilen ihraç fazlası tekstil ürünleri satışa sunulurken, farklı mahallelerden kaldırılacak ücretsiz servislerle izmirlilerin fuara rahat ve kolay bir şekilde erişimi de sağlayacak.

1 Kasım’dan itibaren her hafta cumartesi günü hizmet verecek olan Bostanlı Tekstil Fuar, üretim fazlası ürünler yerel ekonomiye kazandırılırken; İzmir’in ve Karşıyaka’nın yerel ekonomisine soluk aldıracak, izmirlilerin kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak.

Karşıyaka Belediyesi’nin ekonomik imkanlarını güçlendirecek olan Bostanlı Tekstil Fuarı, boş alanın ekonomiye kazandırılması ile değer yaratacak.