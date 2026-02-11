Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, lisansüstü eğitim başvurularında ve araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi kadrolara yapılacak atamalarda önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. 2026 yılında üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek ALES sınavının takvimi belli oldu.

ALES 2026 sınav tarihleri ne zaman

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre ALES 2026 yılında üç farklı dönemde uygulanacak. İlk oturum olan ALES/1, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci oturum ALES/2 için 26 Temmuz 2026 tarihi belirlendi. Yılın son oturumu ALES/3 ise 29 Kasım 2026'da yapılacak.

ALES 2026 başvuru tarihleri

ALES/1 başvuruları 25 Mart - 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. ALES/2 için adaylar 10-18 Haziran 2026 tarihlerinde başvuru yapabilecek. Son oturum olan ALES/3 başvuruları ise 7-15 Ekim 2026 aralığında kabul edilecek. Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. ALES/2 sonuçları 14 Ağustos 2026'da erişime sunulacak. Yılın son oturumu olan ALES/3 sonuçları ise 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek.

ALES 2026 takvimi özet tablo

ALES/1

Başvuru: 25 Mart - 2 Nisan 2026

Sınav: 10 Mayıs 2026

Sonuç: 5 Haziran 2026

ALES/2

Başvuru: 10-18 Haziran 2026

Sınav: 26 Temmuz 2026

Sonuç: 14 Ağustos 2026

ALES/3

Başvuru: 7-15 Ekim 2026

Sınav: 29 Kasım 2026

Sonuç: 17 Aralık 2026

ALES sınavı nedir, kimler girebilir

ALES, lisansüstü programlara öğrenci alımında ve akademik kadrolara atanma süreçlerinde kullanılan merkezi bir sınav. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi pozisyonlarına başvuracak kişiler bu sınava girmek zorunda. Sınav sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Adaylar tercih ettikleri alana göre eşit ağırlık, sayısal veya sözel puan türünden değerlendiriliyor.