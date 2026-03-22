Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Orta Doğu’da devam eden Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşının Türkiye’ye ekonomik yansımaları üzerine iktidara uyarılarda bulunarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Burak Dalgın: Üretim yapısı hasar görebilir

Türkiye’de şu anda savaştan kaynaklı bir fiyat şoku yaşandığının altını çizen ve bu sürecin tedarik şokuna dönüşme riski olduğunu vurgulayan İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, “Uyarıyorum: Savaşın riski: stagflasyon (hem yüksek fiyat, hem küçülme).Şu anda fiyat şoku yaşıyoruz (pahalılık). Tedarik şokuna dönüşme riski var (gıda, enerji, hammadde kesintisi/ kıtlığı) Neticede üretim yapısı hasar görebilir.” diye konuştu.

Dalgın’dan çözüm önerileri

Son olarak, söz konusu problemlerle ilgili çözüm önerilerini de açıklayan İYİ Partili Dalgın, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Çözüm örnekleri: Maliyetlerin azaltılması (toplu taşıma ve servis mazotunda vergi indirimi), talebi baskılamak yerine arzı artıran program (gübre sübvansiyonuyla tarım üretimini ekim esnasında desteklemek), kritik kaynakların depolanması/ birebir irtibatlarla satın alınması. (doğalgaz, LNG)”