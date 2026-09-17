Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybı ve önceki kapanışa göre 769,72 puan azalışla 13.122,58 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi yüzde 6,48 değer kaybetti.

Şubat ayının ortasında 332 dolar seviyesinde olan BIST 100 endeksi Mart ayından bu yana en büyük değer kaybının artından 268 dolar seviyesine geriledi.

'Kara Çarşamba' olarak nitelendirilen işlem gününde Borsa İstanbul'daki eğer kaybının 1 trilyon 300 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.

BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

FİK üç gün sonra yeniden toplandı...



Borsada sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi (FİK) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında, sabah saat 08.00'de toplandı.

BIST 100 endeksi tarihi düşüşün ardından ilk işlem gününe yüzde 1.32'lik düşüşle 12.949 puandan giriş yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti.

Fed'in faiz kararı sonrası ons altın ve gümüş yaklaşık yüzde 1 oranında yukarı yönlü hareketlendi.