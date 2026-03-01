Son Mühür- Independent’ta yer alan habere göre; John Healey, İran’dan Kıbrıs yönüne iki füze ateşlendiğini açıkladı.

Healey, söz konusu saldırının Birleşik Krallık’a ait askeri varlıkları doğrudan hedef almadığı yönünde değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Füzeler İngiliz üslerini doğrudan hedef almadı

Healey, İran’dan atılan füzelerin Kıbrıs’taki İngiliz üslerini doğrudan hedef almadığından “oldukça emin olduklarını” ifade etti.

Ancak saldırının niteliğine dikkat çeken Healey, bunun İran’ın misillemelerinin “ne kadar ayrım gözetmez” bir karakter taşıdığını gösterdiğini söyledi.

Bakan, “Bu tablo, İran’ın gerçekleştirdiği saldırıların kontrolsüz ve ayrım gözetmeyen bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn’de yaklaşık 300 İngiliz askeri risk altında

Savunma Bakanı, Bahreyn’de hedef alınan noktalara yakın bölgelerde yaklaşık 300 İngiliz askeri personelin bulunduğunu açıkladı.

Healey, bazı askerlerin füze saldırılarının gerçekleştiği alanlara yalnızca birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu belirterek riskin boyutuna işaret etti.