Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in 9 Eylül kurtuluş coşkusu bu kez Bornova’da, çim sahaya ayak basan miniklerin heyecanıyla birleşti. Bornova Belediyesi’nin tepeden tırnağa yenilediği Doğanlar Futbol Sahası, Kaplan gibi koşan U-12 yaş grubu çocukların mücadelesiyle kapılarını yeniden açtı. 2015-2016 doğumlu sporcular şenlik boyunca kıyasıya ama bir o kadar da dostane mücadele etti. Tribündeki ailelerin alkışları sahayı inletirken, yeşil sahaya skordan çok kardeşlik damga vurdu.

Skor panosu değil dostluk kazandı

Turnuva alanında rekabet hırsından ziyade dayanışma rüzgarları esti. Bornova’nın köklü amatör kulüpleri tek bir amaç için sahadaydı: Çocukları sporla buluşturmak. Şenliğe katılan 10 amatör kulübün hiçbirine kazanan ya da kaybeden muamelesi yapılmadı. Günün sonunda ter döken tüm minik kramponlar katılım belgesini göğsünü gere gere aldı.

Sahanın açılışında sporcularla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dikkat çeken mesajlar verdi. Gençliğin önündeki en büyük tehditlerden birinin madde bağımlılığı ve suç oranlarındaki artış olduğunu vurgulayan Eşki, bu bataktan kurtulmanın tek yolunun spor tesislerini çoğaltmak olduğunu belirtti. Türkiye’de en çok amatör futbol kulübüne ev sahipliği yapan ilçelerden biri olduklarını hatırlatan Başkan Eşki, "En çok kulüp buradaysa, imkanın da en çoğunu biz sunmak zorundayız" diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Soyunma odasından tribüne tam kapsamlı yenileme

Peki, Doğanlar Sahası'nda süreç tamamlandı mı? Hayır, yatırımlar hız kesmeden sürecek. Başkan Eşki, mevcut tesisin tribün kapasitesinin büyütüleceğini, ailelerin konforlu vakit geçirebileceği sosyal alanlar ve büfelerin ekleneceğini müjdeledi. Sadece çocuklar değil, onları maçlara getiren anne babalar da unutulmayacak.

Bornova Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Cüneyt İnal ise tesisin bölgedeki 12 amatör kulübe doğrudan can suyu olacağını belirtti. 1. ve 2. Amatör Lig maçlarına ev sahipliği yapacak kapasiteye ulaşan Doğanlar Sahası, yaklaşık 2 bin sporcu ve bir o kadar da aileye kapılarını açarak Bornova’nın yeni spor üssü haline geldi.

