Son Mühür- Bornova Belediyesi’nin çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk Moto Kurye Parkı olarak hizmete giren park bu sefer Kazım Dirik Mahallesi’ndeki Tümgeneral Mehmet SuphiKula Parkı’nda anlamlı bir “Pilav Günü” etkinliğine öncülük etti. Buluşma Bornova Kent Konseyi ve ilgili kurye derneklerinin iş birliğiyle düzenlenerek yüzlerce moto kuryeye tavuk-pilav eşliğinde mesleki sorunlarını doğrudan yerel yönetime aktarma fırsatı verdi.

Kuryeler zorluklarını yerel yönetime aktarma fırsatı buldu!

Bir araya gelen moto kuryeler zorlu saha koşullarında verdikleri zorlu emeğin yorgunluğunu etkinlikte attı. Sektör çalışanlarının ve ilçe halkının buluşma noktası olan "Moto Kurye Pilav Günü" Bornova Kent Konseyi, Bornova Kent Konseyi Moto Kurye Çalışma Grubu ile Bayraklı ve Bornova Moto Kurye Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik, Bornova Belediyesi tarafından Kazım Dirik Mahallesi’nde kuryelerin dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak hizmete açılan Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı içindeki Moto Kurye Parkı'nda yapıldı.

Kuryelerin yaşadıkları mesleki zorlukları doğrudan yerel yönetime aktarma fırsatı elde ettiği günde yoğun katılım dikkat çekti.

Mahallede birlik ve beraberlik havası esti!

Etkinliğe Bornova içi ve çevre ilçelerden yüzlerce kurye motorlarıyla katılarak Bornova Belediyesi tarafından ikram edilen tavuklu pilav, ayran ve meşrubatın tadını çıkardı.

Buluşma sadece kuryelerden değil mahalle halkından da yoğun ilgi görerek mahallede birlik ve beraberlik havası oluşturdu. Yollarda emek veren kuryeler trafikte yaşadıkları fark edilme sorunlarını, hız baskısını ve mesleki güvence taleplerini belediye yönetimiyle görüşerek çözüm önerilerini değerlendirdiler.

“Bugün sadece pilavımızı değil, kuryelerimizin sorunlarını paylaşıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki anlamlı buluşmada kuryelerin masasına tek tek uğrayarak sorunlarını dinledi. Eşki,kuryelerin kent yaşamının en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Gece gündüz, yaz kış demeden canını dişine takarak sokaklarda mekik dokuyan moto kurye kardeşlerimizin emeği bizim için çok kutsal. Onların dinlenebileceği, insani şartlarda mola verebileceği bu Moto Kurye Parkı'nı hayata geçirerek Türkiye'de öncü bir adım atmıştık.

Bugün burada sadece pilavımızı paylaşmıyoruz; kuryelerimizin trafikte yaşadığı can güvenliği sorunlarını, mesleklerinin zorluklarını dinliyor ve birlikte ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bornova Belediyesi olarak emekçinin, kuryenin her zaman yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz."

“Kuryelerimizin sesi olmak için çalışıyoruz”

Kuryelerin örgütlü mücadelesine ve haklarına dikkat çeken Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş ise

"Bornova Kent Konseyi bünyesinde kurduğumuz Moto Kurye Çalışma Grubu ve derneğimizle birlikte kuryelerimizin sesi olmak için çalışıyoruz.

Bugün burada kuryelerimizin sorunlarını doğrudan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki’ye aktarabilmesi, yerel yönetimle emekçiler arasında kurduğumuz güçlü köprünün bir kanıtıdır. Katılan ve sesini yükselten tüm kurye meslektaşlarımıza ve derneğimize teşekkür ediyorum" dedi.