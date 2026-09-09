Beste Temel / Son Mühür - Bornova’daki kurtuluş günü kutlamaları, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği’nde düzenlenen resmi programla başladı. Şehitler Abidesi’ne çelenk sunulan ilk törene Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Belkahve'de vals, efe ve Azerbaycan dansları sahnelendi

Anma programının ikinci durağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül öncesinde İzmir’e baktığı tarihi Belkahve oldu. Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğindeki tören; vals gösterileri, kadın ritim grubu, Azerbaycan halk dansları ve efe gösterilerine sahne oldu. Kutlamalar, Bornova Belediyesi tarafından kente kazandırılan Ata Anı Evi’nin ziyareti ve Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşu öncesinde şehri izlediği alanda kahve ikramıyla sona erdi.

"İzmir'imizin ve Bornova'mızın doğum günü kutlu olsun"

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki "Bugün İzmir’imiz, Türkiye’miz ve tüm mazlum uluslar için çok önemli bir gün. Bir asrı aşan bir süre önce Türk milletini buralardan Asya’ya sürmek isteyenler, İzmir’i işgal etmişti. Milletin benliğinde derin yer eden bu kentin işgali, Kurtuluş Savaşı’nın da kırılma noktası oldu. 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zafere dönüştü ve 9 Eylül’de Türk ordusunun buraya girmesiyle taçlandı. Ardından gelen Lozan ve Cumhuriyet, milletimize en büyük ödül oldu. Bugün dünyada etrafımızdaki ateş çemberinde yanmadan durabiliyorsak, temelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu büyük Cumhuriyet yatıyor. Bu değeri çocuklarımıza anlatmak ve yaşatmak zorundayız. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk var olmuş. İzmir’imizin ve Bornova’mızın doğum günü kutlu olsun!" dedi.

Törendeki organizasyon için Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile ekibine ve Belkahve alanının kamulaştırılarak halka kazandırılmasını sağlayan geçmiş dönem belediye başkanı Olgun Atila’ya teşekkür eden Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise şunları söyledi:

"İşgal döneminde yaşanan acılar yürekleri burktu, ancak kurtuluşla birlikte büyük bir onur ve gurur yaşandı. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla yoğruldu. Hem bugün hem de gelecekte bu vatanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Tarihi mekanlara sahip çıkılmadığı takdirde bu alanlar amacının dışında kullanılabilir."