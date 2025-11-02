Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Buca Belediyesi, sosyal sorumluluk ve dayanışma kültürünü pekiştiren örnek bir projeye imza attı. Belediye bünyesindeki el sanatları kursiyerleri, lösemi tedavisi gören çocuklara moral vermek, yüzlerinde kalıcı bir tebessüm oluşturmak ve bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek amacıyla birbirinden sevimli oyuncak bebekler ördü. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu anlamlı girişimin kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bir çocuğun yüzündeki gülümseme bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır," ifadelerini kullandı.

Emek verilen Amigurumi oyuncaklar hastaneye ulaşacak

Buca Belediyesi’nin önemli eğitim merkezlerinden biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi El Sanatları Kursu'nda eğitim gören gönüllü kadınlar, projeye büyük bir hevesle katıldı. Kursiyerler, haftalarca süren titiz bir çalışmayla Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için rengârenk amigurumi oyuncaklar hazırladı. Her biri el emeği göz nuru olan bu sevgi dolu bebekler, önümüzdeki günlerde özel bir programla küçük sahiplerine ulaştırılmak üzere hastaneye teslim edilecek. Bu kişiselleştirilmiş hediyeler, tedavi sürecinin zorluklarına karşı çocuklara duygusal bir destek sunmayı amaçlıyor.

Başkan Duman: "Dayanışma kültürü güçleniyor"

Projenin toplumsal etkisine dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kursiyerlerin bu hassas çabasının önemini vurguladı. Başkan Duman, "Kursiyerlerimizin bu anlamlı çalışması, dayanışmanın ve iyiliğin toplumda nasıl kök salabileceğini ve büyüyebileceğinin en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor," dedi. Duman, küçük bir jestin bile bir çocuğun ruhunda büyük bir umut kıvılcımı yakabileceğine inandığını belirterek, "Küçük bir dokunuş bile bir çocuğun kalbinde büyük bir umut yaratabilir. Bu duyarlı katkılar, kentimizin ortak vicdanını canlandırıyor ve dayanışma kültürümüzü daha da güçlendiriyor," şeklinde konuştu.

"Her ilmekte şifa dileklerimiz ve sevgi var"

Projeye aktif olarak katılan el sanatları kursiyerleri de duygularını dile getirdi. Kursiyerler adına yapılan açıklamada, "Çocuklarımız, bu zorlu hastalıkla canla başla mücadele ederken yanlarında olduğumuzu bilmeleri, yüzlerinde küçücük de olsa bir tebessüm bırakmak bizleri tarifsiz mutlu edecek," denildi. Gönüllüler, ördükleri her bir ilmeğe sadece ip değil, aynı zamanda "şifa dileklerini ve derin sevgilerini" de işlediklerini ifade etti. Kursiyerler, "Diliyoruz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar ve bu oyuncaklar onlara güç verir," diyerek iyi dileklerini yineledi.