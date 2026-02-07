Son Mühür/ Seçil Ünlü- Efes Selçuk Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya yönelik çalışmalarına anlamlı bir destek daha kazandırdı.

Hayvansever Hüseyin Barış İnag tarafından belediyeye 2025 model, tam donanımlı bir hayvan ambulansı bağışlandı.

Tam donanımlı araç belediye envanterine alındı

Belediye envanterine dahil edilen araç, hayvan ambulansı ve hayvan nakil aracı olarak kullanılacak. Modern ve tam teşekküllü donanıma sahip olan Haybulans sayesinde sokak hayvanlarının acil müdahale, güvenli nakil, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilecek.

Müdahale süresi kısalacak, hizmet kapasitesi artacak

Yeni araçla birlikte Efes Selçuk genelinde yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına daha kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.

“İyi insanların olması bizi umutlandırıyor”

Bağış nedeniyle hayvansever Hüseyin Barış İnag’a teşekkür eden Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Gökalp Güzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde ve şehrimizde hala böyle iyi insanların olması, zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde bizleri umutlandırıyor.

Hüseyin Barış İnag, Selçuklu, genç ve başarılı bir arkadaşımız. Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan veterinerimiz Mehmet Öztürk’ün vesilesiyle tanıştık.

İlçemize katkı sunmak istediğini iletti. Bizim de bir Haybulans’a ihtiyacımız vardı. Yaklaşık bir buçuk milyon lira değerindeki bu aracı belediyemize hibe etti. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Sengel: Dayanışmanın gücünü bir kez daha gördük

Bağışçı Hüseyin Barış İnag’ı makamında ağırlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yapılan bağışın kentteki dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

“Daha fazla cana, daha hızlı ulaşacağız”

Başkan Sengel açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Değerli bağışçımız Hüseyin Barış İnag, belediyemize sıfır kilometre bir Haybulans kazandırdı. Efes Selçuk’ta dayanışmanın, iyiliğin ve paylaşmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Can dostlarımızın yaşam hakkına sahip çıkan her adım bizim için çok kıymetli. Bu Haybulans sayesinde daha fazla cana daha hızlı ulaşacak, daha fazla umuda dokunacağız.”

Haybulans kısa sürede hizmete başlayacak

Bağışlanan hayvan ambulansının gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde aktif olarak hizmete başlaması planlanıyor.

Efes Selçuk Belediyesi, yeni araçla birlikte sokak hayvanlarına yönelik koruma, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürecek.