3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, dış transferde Tire 2021 FK'dan genç yetenek Berke Kılıç ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 21 yaşındaki sağ bekin takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir takviye olduğu belirtildi.

Genç savunmacı kariyerine Bornova 1877'de devam edecek

Futbol kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Berke Kılıç, daha sonra farklı takımlarda deneyim kazandı. Genç futbolcu, sırasıyla Eskişehirspor, Muş Spor, Arnavutköy, Anadolu Üniversitesi ve son olarak Tire 2021 formalarını terletti. Bu takımlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Kılıç, 3. Lig'de 14 müsabakada ve 2 kupa maçında görev aldı.

Bornova 1877, genç oyuncunun potansiyeline güvenerek uzun vadeli bir yatırım yaptı ve resmi açıklamasında, "Berke Kılıç'a formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.