Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Dün gece gerçekleşen olayda, Sahil Güvenlik ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu altı kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve böylece yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 14 oldu.

Faciaya yol açan ihbar ve kurtarma operasyonu

Muğla Valiliği, yaşanan trajik olayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren detaylı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, 24 Ekim 2025 tarihinde saat 01.06 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir yardım talebiyle facianın ortaya çıktığı belirtildi. Bodrum’un Ada Burnu mevkii yakınlarındaki kayalık bölgede mahsur kalan bir kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye hemen üç Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (DEGAK) sevk edildi. Yardım isteyen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bulunduğu tehlikeli konumdan başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kurtulan göçmenin ifadesiyle facianın boyutu ortaya çıktı

Kurtarılan şahsın ilk ifadesi, facianın boyutlarını gözler önüne serdi. Afgan uyruklu göçmen, lastik botla denize açıldıktan yaklaşık on dakika sonra botun su alarak battığını aktardı. Botta toplam 18 kişi olduklarını ve kendisinin yaklaşık altı saat boyunca yüzerek karaya ulaşabildiğini söylemesi üzerine, ekipler arama ve kurtarma faaliyetlerini genişletti. İlk etapta bu şahısla birlikte, Çelebi Adası’na yüzerek çıkmayı başaran bir düzensiz göçmen daha sağ olarak kurtarıldı ve toplam kurtarılan kişi sayısı ikiye yükseldi. Ancak ilerleyen saatlerde yapılan aramalarda, 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı acı bir şekilde tespit edildi.

Kayıp kişiler için kapsamlı arama çalışmaları sürüyor

Muğla Valiliği açıklamasında, botta bulunduğu tahmin edilen ancak henüz izine rastlanamayan diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda, dört Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (DEGAK) ve bir helikopter aktif olarak görev yapıyor. Deniz yüzeyinde ve su altında yapılan bu kapsamlı çalışmalar, kayıp göçmenlere ulaşma umuduyla devam ederken, yaşanan bu dram, Ege Denizi’ndeki yasa dışı geçişlerin yarattığı hayati tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Botun batış nedeni hakkında kesin bilgi edinilmesi ve kayıpların bulunması için çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.