Son Mühür - Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişimler ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını hem yükseltiyor hem de düşürüyor.

2 lira 44 kuruşluk indirim

Motorinin litre fiyatında, salı gününden geçerli olacak şekilde 2 lira 44 kuruşluk bir indirim öngörülüyor. Bu indirimin pompalara yansımasıyla İstanbul’da litre fiyatı 57,03 lira, Ankara’da ise 58,06 lira olacak. Fiyatlar nasıl belirleniyor? Akaryakıt fiyatları, Türkiye dahil Akdeniz bölgesindeki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler dikkate alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamaların ardından dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlar, rekabet koşulları ve kentler arasındaki farklılıklar nedeniyle küçük farklılıklar gösterebiliyor. EPDK’nın, fiyat değişimlerini açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava sonuçlanana kadar akaryakıt fiyatlarını halka duyurmayacağını açıklamıştı.