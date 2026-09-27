Son Mühür- Meclis kürsüsünden verdiği mesajla Türkiye'nin son 40 yılına kan ve gözyaşıyla damga vurmuş örgütün silah bırakmasıyla sonuçlanan sürecin mimarı olan MHP lideri Devlet Bahçeli, bu kez iki husumetli aileyi aynı masada buluşturan isim olarak dikkati çekti.

Yıllardır aralarında ağır bir husumet bulunan Saral ve Şahin ailelerinin temsilcileri Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, Devlet Bahçeli’nin bulunduğu görüşmede aynı masaya oturdu ve el sıkıştı. MHP bu buluşmayı “tarihi bir kucaklaşma” sözleriyle duyurdu.



MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" ifadelerine yer verildi ve iki aile arasındaki dostluğu kalıcı hale getiren uzlaşının fotoğrafları paylaşıldı.

Önkibar'dan Bahçeli'ye tam destek...



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iki husumetli aile arasında sağladığı uzlaşıya gazeteci Sabahattin Önkibar'dan tam destek geldi.

''Saral sülalesiyle Sedat Şahin'in barıştırılması, ki bunun başrolünde Devlet Bahçeli var. Yıllar yılı eleştirdiğim Devlet Bahçeli'ye tıpkı asla hırsız değil dediğim ve takdir ettiğim gibi bu konuda da hakkını teslim edeceğim.

Çok iyi bir şey, çok iyi bir iş yaptı'' vurgusunda bulunan Önkibar,

''Kökleri Trabzon of olan bu iki büyük ailenin husumet içinde olması baştan beri yanlıştı. An itibarıyla gelinen nokta yani barışın yapılması sevindirici. Zira hem Sarılar ailesi hem Sedat Şahin Türk devletine ve temel değerlerine bağlıdırlar.

Bunların barışması yeni türeyen sokak çetelerinin de önünü bir miktar kapatacak. Çünkü meydan onlara kalmıştı'' sözleriyle son dönemde sık sık gündeme gelmeye başlayan organize çetelerin de iki aile arasındaki uzlaşıdan zarar göreceklerini savundu.



Bir destek de Sedat Peker'den...



Uzun süredire Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker de iki aile arasındaki uzlaşıya önce MHP'nin mesajını paylaşarak gösterdi.

Sedat Peker daha sonra instagramda yayınladığı mesajda,

“Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce ALLAH’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce ALLAH’ım razı olsun.” ifadelerine yer verdi.