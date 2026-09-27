Son Mühür- Deniz Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden biri olan Savcı Sayan, AK Parti çatısı altında Ağrı Belediye Başkanı olarak hizmet vermiş ve İzmir'den milletvekili adayı olarak mücadele etmişti.

455 binden fazla insanın mağdur olduğu ve tarihe Fonzi Skandalı olarak geçen fon soruşturması sonrası AK Parti içinde eleştirileriyle dikkati çeken Savcı Sayan Lider Tvde katıldığı programda ekonomi yönetimine yüklendi.

BDDK ve SPK'nın haberi nasıl olmaz?

''Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?'' diye soran Savcı Sayan,

''Berber koltuğuna adam oturtup vergi kovalayacaksınız, 2 bin lira borcu var diye adamın arabasını haczedip çoluk çocuğunu yolun ortasında indireceksin, diğer taraftan milyon dolarlar gidecek, milyarlar gidecek, trilyonlar gidecek senin maliyenin haberi olmayacak. BDDK'nın haberi olmayacak. SPK'nın haberi olmayacak. Bunu kime anlatıyorsunuz? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz'' diye sitem etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki...



Fon krizine yönelik eleştiri getirenlere, ''aman eleştirmeyin'' diyorsunuz diyerek tepki gösteren Savcı Sayan,

''Diyorlar ki konuşmayın! Kim konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi birisini konuşacak? Putin'le mi konuşacak, Trump'a mı gidecek, Orta Doğu'yu mu çözecek? Terörsüz Türkiye'yi mi konuşacak? Netanyahu'yla mı mücadele edecek?

Sayın Cumhurbaşkanı yapay zeka mı? Sayın Cumhurbaşkanı robot mudur?

Yanındaki insanlar görevini yapmıyorsa, yanındaki şebekeler görevini yapmıyorsa, herkes kendine çalışıyorsa. Ben illa ki milletvekili olacağım, bakan olacağım ya da bir yerlere geleceğim diye susmam mı gerekiyor? Yani bir milletvekilliği için, bakan olabilmek için halkımı satmam mı lazım?'' diye seslendi.