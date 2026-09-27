Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye gündemini kasıp kavuran ve son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan 'fon skandalları' ile ilgili Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Son Mühür'e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, bu sürecin sonunda Türkiye'nin bağırsaklarına kadar temizlenmesi gerektiğini savundu.

Selçuk Özdağ: 'Nereden Buldun' kanunu mutlaka çıkmalı

Gelecekte yaşanabilecek olası bir iktidar değişikliğinde kimsenin malvarlığının hesabını kolay kolay veremeyeceğini öne süren ve kesin olarak 'Nereden Buldun' kanununun çıkarılması gerektiğini söyleyen Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Hükümdar yol vermezse eşkiya yol basamaz. Bugün Türkiye'de yürütme, yargı, yasama iyi tenzih ediyorum alan açmazsa bunlar buralara gelemez.

Bunların duyumlarını kim alıyor? Fatma Betül Sayan Kaya, niye bu 4 ayda 160 milyon liraları, bir anda 2 milyar olmuş? Daha önce de oldu bunlar faizler düşeceği zaman yaptılar, faizler yükseleceği zaman yaptılar, enflasyon düşeceği zaman yaptılar. Bir iktidar değişiminde Türkiye'de kolay kolay kimse malvarlığının hesabını veremez iyileri tenzih ediyorum. Bunun için 'Nereden Buldun' kanunu mutlaka çıkmalı, ikincisi herkes malvarlığını kapalı zarflarla kurumlarına vermemeli o zarflar açılmalı ve kamuoyuna duyurulmalı" dedi.

"Türkiye'nin bağırsaklarına kadar temizlenmesi lazım"

Son olarak, bu skandalın sonucunda Türkiye'nin bağırsaklarına kadar temizlenmesi gerektiğinin altını çizen ve siyasi ahlak yasasını süratle çıkarılması gerektiğini vurgulayan Özdağ, Son Mühür'e yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu manipülasyonları mutlaka önceden haber alanlar oldu, birileri buradan çok ciddi paralar kazandı ve bu paralar yurtdışına çıkarıldı. Bunun için bütün bunlarla ilgili olarak Türkiye'nin bağırsaklarına kadar temizlenmesi lazımdır, bunun yolu da erken seçimdir ve yeniden parlamenter sisteme geri dönülmesidir. Aynı zamanda imar yasası, yolsuzluk yasası ve siyasi ahlak yasası gibi yasaların hızlıca çıkarılması gerekmektedir"