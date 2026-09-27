Son Mühür- Sosyal medyada 6 milyona yakın takipçisi sayısıyla en çok takip edilen isimler arasında yer alan finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, fon skandalının kilit isimlerinden Tera Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le girdiği polemik bir kez daha gündemde.

Bir yıl önce Tera için çöp demişti...



Takvim yaprakları 24 Ekim 2025'i gösterirken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, ''Dolandırıcılık dikkat'' başlıklı bir uyarısı dikkati çekmiş ve asıl ilginç olansa, Özgür Demirtaş, adını kullanarak TERA hissesi öneren sahte hesaplara tepki verirken “Tera’ymış! Hah! Çöp!” ifadelerini kullanması olmuştu.

Son çeyrek asırın en büyük ekonomik skandalının göbeğinde yer alan Tera'yla ilgili ''Çöp'' ifadesi, bugünlerde fon soruşturmasında tutuklu olan Tera Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'i çok kızdırmış ve Tezmen isim vermeden Prof. Demirtaş'a yüklenerek,

“Kendi kendine ekonomist, finansçı ve akil insan sıfatı yakıştıran şahsiyetler… okumuş cahil olduğunuzu zaten biliyorduk. Ama aynı zamanda ruh sağlığınız da yerinde değilmiş, bunu da kullandığınız platformlarda ispat ediyorsunuz'' ifadelerini kullanmıştı.

Fonzi skandalı sonrası tutuklandı...



Prof.Dr. Özgür Demirtaş'ın, ''Tera’ymış! Hah! Çöp!” mesajı verdiği süreçten yaklaşık bir yıl sonra, Türkiye ekonomisi tarihe ''Fonzi Skandalı'' olarak geçecek bir krizle baş başa kaldı.

SPK'nın verilerine göre 455 bin 758 mağdurun olduğu fon soruşturmasının vitrin isimlerinden biri olarak dikkati çeken Emre Tezmen hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında yer alıyor.

Emre Tezmen'in kendisi hakkındaki ağır sözlerine göndermede bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş,

''Emre şimdi hangi hapishanedesin?'' sorusunu Tezmen'a seslendi.