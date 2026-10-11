Yıllar sonra…

O'nu Çeşme gecelerinde görmeye niyetliydim; olmadı…

Rotayı Foça'ya kırdım…

Kaçırmışım, “ağlatan” vedayı…

Ağlatan kim?

İbrahim Tatlıses…

Veda eder gibi yapan kim?

Yine İbrahim Tatlıses…

“Çeşme Günay'ın o geceki misafirleri…

Anladım ki…

Rakipsiz “büyük ses”in sahibinden o gece etkilenmeyen yok!

Eh…

Ne de olsa o gece Çeşme'yi renklendirenlerin büyük kısmı…

İbo'yla yaşıt…

Bu yaşa gelinceye kadar…

“Ayyy, arabesk mi? Hiç bana göre değil!” deseler de…

İbrahim Tatlıses'in…

Türkiye'nin son 45 yılına damga vuran…

Bir “fenomen” olduğunu hiç unutmadılar…

*

Tatlıses, aslında…

Bu memlekete gelmiş / geçmiş…

Münir Nurettin Selçuk'tan sonraki “en büyük ses”...

En vahim yanı…

İbo'nun bir “yedeği” yok!

Bu nedenle…

“Allah uzun ömür versin…” deyip, geçelim…

*

O'nunla ilk kez…

Rahmetli büyüğüm…

Bu güzel memleketin o tarihlerde…

Üniversite mezunu ilk ve tek gazino patronu Atalay Noyaner'in…

Baba mekanı Akasyalar'da karşılaştık…

Büyük olasılıkla 1975, olmadı 1977 yazı…

“Ayağında Kundura” türküsünün patladığı yıl…

Olağanüstü bir şarkı; yakıyor Fuar'ı…

Aslında…

İbrahim Tatlıses'in içinde nasıl fırtınalar kopuyor; onları bilen yok!

*

Yaşlanan erkek, çoğu kez…

Kalbinin sesini…

Israrla size dinletmek istiyorsa…

Yüzde 100 ağlıyor ve ağlarken sizi de ağlatıyor…

Şarkıcı Nilüfer'in…

Deneyimlerle “demlenmiş gözyaşlarının sahibi” için yazdığı…

“Erkekler Ağlamaz...” şarkısının şu sözleri…

Romantizmin amiral gemisidir:

“Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını… / Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu… / Sustururum zamanla içimdeki acıyı… / Erkekler ağlamaz sevgilim, sil gözyaşını…”

Unutmayın; ünlüler için de geçerli o altın kural…

Bu nedenledir ki…

İbrahim Tatlıses, TV'de olsun, sahnede olsun…

Aşırı duygulaşınca…

Hala yol veriveriyor gözyaşlarına!..

*

O gece şarkıları bi'kenara bırakıp…

Hayatının büyük bir kesitini sunmuştu Çeşme'ye gelenlere…

Ancak...

Asıl mesajı, evlatlarına yolluyordu…

Nasıl mı?

Az sonra, geleceğiz oraya…

*

İbrahim Tatlıses…

Henüz şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamadığı yıllarda…

(İnşaatlarda demir ustası iken…)

İlk resmi evliliğini Urfa'da…

Üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses'le yaptı…

“Ayağında Kundura” filmiyle sinemaya adım atınca…

Adalet Hanım'la yolları ayrıldı…

Bir yıl sonra…

“Kara Yazma” filminde oynadığı Perihan Savaş'a aşık oldu…

Bir kızları dünyaya geldi…

O'na Melek Zübeyde adını verdiler…

Ama bu beraberlik de yürümedi…

İbo, bir defasında “Kadınım…” dediği Perihan Savaş'ı…

Feci şekilde dövdü; hastanelik etti…

Mahkemelik oldular…

Gençlik başımda duman misali…

İbrahim Tatlıses, o gece söylediklerini bi'daha hiç tekrar etmedi:

“Kadınlara saygım sonsuzdur ama saygısızlık yaparlarsa döverim!”

Bu sözden sonra…

Kimseler Tatlıses'e şaşı bakmadı, lanetlemedi…

Bilakis…

Ne gariptir ki, şöhreti katlandı!..

*

İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı…

Artık Derya Tuna'ydı…

Tutkuyla birbirlerine bağlandılar…

Derya Tuna…

Dominant bir kadındı…

Adını “İdo” koydukları bir oğulları oldu…

Eğer…

Tatlıses'in karşısına “Asena” çıkmasaydı…

Derya Tuna aşkı biter miydi?

18 yıl sürdüğüne göre biraz zor ayrılırlardı…

*

Asena…

Olağanüstü çekici bir oryantaldi…

Beş yıl kumrular gibiydiler…

Gelgelelim…

Ünlü şarkıcı adını verdiği TV'de görev yapan Ayşegül Yıldız'a aşık oldu…

Asena olanları duyunca adeta yanardağ haline dönüştü!..

Hatta…

İki kadın gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini hırpaladılar…

O aşk ise iki yıl sürdü…

Ünlü türkücünün…

Ayşegül Yıldız'dan “Elif Ada” adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi…

*

Az daha unutuyorduk…

Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la kısa süreli bir aşk yaşadı…

O beraberlikten…

Dilan doğdu…

Yani…

Tatlıses'in hayatında bi'de Dilan Çıtak adında kızı yer alıyordu…

*

Bugün 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses…

Bi’ara Gülçin Karakaya ile çok mutluydu...

Tatlıses’in resmi son eşi Ayşegül Yıldız oldu... (2011–2013 yılları arasında evli kaldılar...)

*

Bitiriyoruz…

Çeşme Günay'daki o yıldızlı gecede…

İzleyenleri mest etti...

Kendisi de mutluydu...

Nasıl olmasın?

An itibarıyla...

56 yıldır sahne ve müzik dünyasının adeta lideri olarak anılıyor...

Hayatı boyunca...

İki resmi evlilik (Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız) ile...

Kamuoyunda bilinen üç “imam nikahlı” birliktelik (Adalet Durak, Derya Tuna ve Gülçin Karakaya) olmak üzere...

Toplam beş evlilik yaptı...

An itibarıyla...

Üç oğlu... Dört kızı... (Toplam yedi çocuğu) ve...

“11 torunu” ile çok mutlu...

*

İbrahim Tatlıses’in...

Dualarla karışık…

Evlatları için…

Vasiyet'ten farksız ağlatan sözleri…

Türkülerinden, şarkılarından daha fazla ilgi çekiyor...

Aynen şöyle:

“Bir gün ölürsem sizi size emanet ediyorum… Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın…”

Nokta…

Hamiş 1: Gün geldi; İbrahim Tatlıses, 13 yıl aradan sonra Kadınlar Matinesi için İstanbul Kuruçeşme Açıkhava'da sahneye çıktı… Tribünler tıklım tıklımdı… İmparator, “Bir Kulunu Çok Sevdim”, “Haydi Söyle”, “Bebeğim” ve özelikle de “Hülya” şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi… Sonra, seyircilere döndü; şöyle dedi: “Hülya beni haftada beş gün arıyor… Aramasana, bıktım diyorum...” O, yine de “Dostum değil misin ararım” diyor... Ardından da, “Hülya böyledir, Hülya candır, Hülya tektir, Hülya yar'dır, Hülya değerdir” diyerek, “Avşar Kızı”nın vefasını paylaştı… Gözleri nemliydi… 35-36 yıl öncesinden neler hatırlamıştı acaba?

Hamiş 2: İbrahim Tatlıses, ilk kez sahneye Arkara’da bir pavyonda çıkmıştı... / 1969)

Sonsöz: “Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer… / Hz. Mevlana…”