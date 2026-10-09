Karabağlar Belediye Başkanı Helik Kınay, koltuğu Muhittin Selvitopu'ndan devraldığı gün yaptığı açıklamada, ''Karabağlar'a bahar geldi. Biz yazı da beraber getireceğiz'' demişti, ancak Karabağlar için beklenen yaz bir türlü gelemedi.

Aslında her şey 31 Mart seçimleri öncesi başladı.

Bornova'ya adaylık için başvurmuştu, kendini bir anda Karabağlar'da buldu.

Karabağlar'a, 'sıradan bir ilçe' muamelesi yapmak ne yazık ki, ne Karabağlar ne de İzmir siyasetinde yeterince tartışılmadı.

Bize, anketler yapıldığı söylendi... Yapay zekaya işaret edildi...

Hangi anket şirketi, hangi yapay zeka, Karabağlar'ın ihtiyacının Bornova siyasetinin bir yerinde saklı olduğunu keşfetmeyi başardığı sorusu hala bilinmiyor.

Bir yanda, kesintisiz 10 yıl üren bir Muhittin Selvitopu dönemi, diğer yanda henüz 3 yıl bile olmadan kaos üretim merkezi gibi görüntü veren Helil Kınay dönemi.

Karabağlar, göreve geldiği ilk günden itibren Uğantaş ailesinin gölgesi altında koltuğa oturan siyasetçi profiliyle karşılaştı.

Helil Kınay'ın seçim kampanyası için toplanan paraların Uğantaş ailelerinin hesaplarına aktarıldığı, Burcu Uğantaş'ın başkan yardımcılığı, eşi Koray Uğantaş ile abisi Tuncay Baki Uğantaş'ın belediyede gerçek patron olduğu iddiaları gündemden hiç düşmedi.

Helil Kınay'ın iddiaları ''siyasi magazin' olarak geçiştirme çabaları da Karabağlar'da bir şeylerin değil çok şeyin ters gittiği gerçeğini unutturmaya yetmiyor.

İnsan ister istemez Muhittin Selvitopu döneminin sakinliğini özlüyor...

Kolay değil, Karabağlar'ı 10 yıl boyunca yönetiyorsunuz ve borçsuz bir belediye devrediyorsunuz.

İnsanın, Karabağlar Belediyesi'nin 2,5 milyar lirayı bulan borcuna bakıp, Muhittin Selvitopu dönemini özlemle anmaması mümkün mü diye sorası geliyor.

JUles Verne'nin ''80 günde devrialem'' hikayesine özenen, sadece son bir yılda üç kez Fransa'ya Çin ve Portekiz gezilerini ekleyen, bir anlamda ''Kadrolu Belediye Başkanı'' sıfatı yanına ''Amatör Seyyah'ı ekleyen Helil Kınay için Karabağlar Belediye Başkanlığı gömleği büyük gelmiş desek, abartmış olur muyuz?

Bugünlerde AK Parti ya da MHP'ye geçeceği iddialarının gündeme geldiğine bakıp, MHP ya da AK Parti, başkanlığı yüzüne gözüne batırmış Helil Kınay profilinde b ir başkana kucak açar mı? Hiç zannetmiyorum.