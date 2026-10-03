Dünyanın en popüler tatil rotalarından Barselona, Kyoto ve Paris, turistlerin deneyimlerini paylaştığı bir Reddit tartışmasının merkezine yerleşti. Bazı gezginler bu kentlerde soğuk ve mesafeli tavırlarla karşılaştıklarını anlatırken, aynı şehirlerden memnun ayrılan ziyaretçiler de farklı bir tablo çizdi.

Barselona'da turist tepkisi gündemde

İspanya'nın turizm merkezlerinden Barselona, tartışmada en fazla dikkat çeken şehirlerden biri oldu. Bazı ziyaretçiler turist karşıtı protestolar ve "Turistler evinize dönün" şeklindeki mesajların kendilerini rahatsız ettiğini aktardı.

Kentte son yıllarda aşırı turizm ve konut sorunu üzerinden yürüyen tartışmalar da ziyaretçilere yönelik tepkilerin arka planında yer alıyor. Buna karşılık Barselona'yı sık sık ziyaret eden bazı gezginler, kent halkının anlatıldığı kadar turist karşıtı olmadığını savundu.

Kyoto'da beklentiler değişti

Japonya'nın önemli turizm merkezlerinden Kyoto için de benzer yorumlar geldi. Bazı gezginler, Japonya'nın diğer bölgelerine kıyasla kentte daha mesafeli bir tavırla karşılaştıklarını belirtti.

Ancak herkes aynı fikirde değil. Bazı turistler Kyoto'da yerel halktan oldukça sıcak karşılık gördüklerini anlattı. Travel + Leisure'ın 2026 değerlendirmesinde Kyoto'nun Asya'da birinci, dünya genelinde ikinci sırada bulunması da tartışmadaki olumsuz yorumlarla farklı bir tablo ortaya koydu.

Paris yine tartışmanın merkezinde

Listenin üçüncü dikkat çeken şehri Paris oldu. Bazı turistler Fransızca konuşmaya çalışmasına rağmen soğuk ve kaba davranışlarla karşılaştığını öne sürdü.

Paris hakkında da yorumlar tek taraflı kalmadı. Travel + Leisure'ın 2026'da 107 şehirde 100 binden fazla müşteri yorumunu değerlendirdiği çalışmada Paris, müşteri hizmetlerinde dünya genelinde dördüncü sırada gösterildi.

Aynı şehir, tamamen farklı deneyimler

Reddit'teki yorumlar ortak bir sonuç ortaya koymadı. Bir turistin kötü deneyim yaşadığı şehirde başka bir ziyaretçi oldukça sıcak karşılandı. Tartışma, Barselona, Kyoto ve Paris gibi yoğun turist alan kentlerde deneyimin bölgeye, zamana ve karşılaşılan kişilere göre ciddi biçimde değiştiğini bir kez daha gösterdi.