Alüminyum folyo yemek pişirirken veya kısa süreli kullanımda mutfağın en pratik yardımcılarından biri. Ancak bazı yiyecekleri folyoya sarıp saatlerce buzdolabında bekletmek aynı sonucu vermiyor.

Asit ve tuz folyoyu aşındırıyor

Alüminyumun yüzeyindeki ince oksit tabakası koruyucu görev görüyor. Asitler bu tabakayı zayıflatırken tuzdaki klorür iyonları da yüzeyin bozulmasına yol açıyor. Nem de devreye girdiğinde folyoda koyu lekeler, çukurlaşmalar ve küçük delikler oluşuyor. Yiyecekte metalik tat da ortaya çıkıyor.

Bu 4 gruba dikkat

Domates soslu yemekler listenin ilk sırasında bulunuyor. Marinara sosu, acılı sos ve lazanya gibi domates ağırlıklı yemeklerin doğrudan folyoya sarılarak uzun süre bekletilmemesi gerekiyor.

Limon ve misket limonu içeren yemekler de aynı grupta yer alıyor. Limonlu tavuk, limon dilimli yemekler ve turunçgil soslu balıklar folyoyla uzun süreli temasa uygun değil.

Sirke içeren turşular, salatalar ve marinasyonlar da folyoyu aşındırıyor. Özellikle sirke ile tuzun bir arada bulunması reaksiyonu artırıyor.

Dördüncü grupta ise ıslak ve çok tuzlu yiyecekler bulunuyor. Tuzlu su içinde bekleyen et ve benzeri nemli gıdaların folyoya sarılarak uzun süre saklanması önerilmiyor.

Cam kap daha uygun

Asitli, tuzlu ve nemli yemek artıklarının kapaklı cam veya gıda saklamaya uygun plastik kaplara alınması daha doğru bir yöntem. Folyo kullanılacaksa yiyecekle doğrudan temasının kesilmesi gerekiyor.

Fırında kısa süreli kullanım ile yemeği gece boyunca folyoya sarılı halde buzdolabında tutmak ise aynı durum değil. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, özellikle asitli ve tuzlu yiyeceklerin folyoyla uzun süre doğrudan temas etmesi.