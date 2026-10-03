Mevcut işinden memnun olmayan, farklı bir sektöre geçmek ya da kariyerine yeniden yön vermek isteyen çalışanların en çok düşündüğü konular arasında yaş geliyor. Türkiye’de çalışma hayatının koşulları dikkate alındığında 28-35 yaş aralığı, meslek değişimi için öne çıkan dönem olarak gösteriliyor.

28-32 yaş aralığı öne çıkıyor

Kariyer değişiminde özellikle 28-32 yaş aralığı dikkat çekiyor. Bu dönemde çalışan belirli bir iş tecrübesi kazanırken yeni bir sektöre geçiş için de daha rahat hareket eder.

30-35 yaş arasında ise tecrübe artarken maddi ve ailevi sorumluluklar daha fazla belirleyici hale gelir. Bu nedenle 35 yaş, kariyerini tamamen değiştirmek isteyenler açısından önemli bir psikolojik eşik olarak görülüyor.

35 yaşından sonra tablo değişiyor

35-40 yaş arasında sıfırdan farklı bir mesleğe geçmek yerine mevcut deneyimi tamamlayan alanlara yönelmek öne çıkıyor. 40 yaşın ardından ise kendi işini kurma ve freelance çalışma seçenekleri daha fazla gündeme geliyor.

Birikmiş haklar kararı zorlaştırıyor

Meslek değişikliğinin önündeki önemli engellerden biri de mevcut işte kazanılan haklar. Özellikle kıdem tazminatı ve düzenli gelirden vazgeçme düşüncesi, çalışanların yeni bir başlangıç kararını ertelemesine neden oluyor.

Bu nedenle kariyer değişiminde yalnızca yaş değil, maddi hazırlık, mevcut tecrübe ve yeni mesleğe geçiş planı da kararın temel parçalarını oluşturuyor.