Son Mühür- ŞOK Market, Ekim ayı indirimlerini sürdürüyor. 11-14 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı. Müşteriler, hem günlük ihtiyaç ürünlerinde hem de balıkçılık malzemeleri ve elektronik aksesuarlarında cazip fiyatlarla karşılaşacak.

Balıkçılık malzemelerinde özel indirimler

Balık tutmayı sevenler için ŞOK Market, çeşitli ekipmanları raflara taşıdı. Öne çıkan ürünler arasında:

Mounty Olta Sehpası: 299 TL

Mounty Olta Seti: 699 TL

Viapot Güveç Balık Tava: 119 TL

Viapot Güveç Kase: 89,95 TL

Bu ürünler, hem amatör hem de profesyonel balıkçılar için ideal seçenekler sunuyor.

Temizlik ve gıda ürünlerinde fiyat avantajları

ŞOK Market’in 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan kasa arkası indirimleri de dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında öne çıkan ürünler:

Nestle 1927 Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 3’lü: 120 TL

Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100’lü: 60 TL

Ace Ultra Çamaşır Suyu 750 ml: 45 TL

Heinz Ranch 245 g / American Burger 230 g: 50 TL

Sensodyne Çürüklere Karşı Koruma Diş Macunu 75 ml: 75 TL

Saat ve mobilya ürünlerinde kampanya

ŞOK Market, aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ve ev dekorasyonunu bir araya getiriyor. Bazı ürünler şöyle:

Lacoste Regatta 2011203 Erkek Kol Saati (Silikon Kordon): 5,499 TL

Guess Fawn GUGW0686L2 Kadın Kol Saati: 4,999 TL

Garaj Home Vera Portmanto Vestiyer: 4,999 TL

Garaj Home Nisa 90x190 Karyola: 3,499 TL

ŞOK Market’in 11-14 Ekim tarihli aktüel ürünleri, hem günlük ihtiyaçlar hem de özel hobi ve dekorasyon ürünlerinde avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor