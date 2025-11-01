Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve derbiyi kazanarak çıkış arıyor.

İç Sahada Etkili Performans

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ve Başakşehir’i 2-1, Kocaelispor’u ise 3-1 mağlup etti. Tek mağlubiyetini Gençlerbirliği karşısında 2-1’lik skorla alan Kartal, bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Ersin Destanoğlu Derbilerde Yenilmiyor

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbilerinde henüz mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar, Ersin’in kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu maçlarda kalesinde toplam 6 gol gören 24 yaşındaki kaleci, teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde 3 yıl aradan sonra Fenerbahçe derbisinde görev yapacak ve Beşiktaş ile 100. maçına çıkacak.

Uduokhai ve Emirhan Ceza Sınırında

Beşiktaş’ta savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Derbide kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında forma giyemeyecekler. Takımda, dün yapılan idmanla birlikte Rafa Silva da takıma katıldı ve eksik oyuncu bulunmuyor.

14 Futbolcu İlk Derbi Heyecanını Yaşayacak

Beşiktaş’ta 14 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde ilk kez derbi deneyimi yaşayacak. Bu isimler arasında David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva ile altyapıdan yetişen Devrim Şahin, Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz bulunuyor.

Ayrıca 24 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, görev alması halinde yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.