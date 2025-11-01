Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2025 yılı ödüllerinde önemli kategorilerde aday gösterildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” ödülünde yarışacak.

Arda Güler iki kategoride birden aday

IFFHS’nin 1987 yılından bu yana düzenlediği geleneksel ödüller kapsamında Arda Güler, yalnızca “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” değil, aynı zamanda “Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu” kategorisinde de adaylar arasında yer aldı. Bu yılki değerlendirmeler, futbolcuların 2025 yılı (ocak-aralık) performanslarına göre yapılacak.

Federasyonun uluslararası jürisi; 120 farklı ülkeden spor gazetecileri, analistler ve futbol uzmanlarından oluşuyor. Ödül sahipleri, 10 Aralık 2025 tarihinden sonra kamuoyuna açıklanacak.

“Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” adayları açıklandı

IFFHS tarafından duyurulan 2025 yılı genç oyuncu aday listesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız dışında Avrupa ve Güney Amerika’nın önde gelen kulüplerinden birçok genç yıldız yer aldı.

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu aday listesi

Arda Güler – Türkiye / Real Madrid

Kenan Yıldız – Türkiye / Juventus

Ayyoub Bouaddi – Fransa / Lille

Dean Huijsen – Hollanda / Bournemouth & Real Madrid

Desire Doue – Fransa / Paris Saint-Germain

Ethan Nwaneri – İngiltere / Arsenal

Geovany Quenda – Portekiz / Sporting

Lamine Yamal – İspanya / Barcelona

Leny Yoro – Fransa / Manchester United

Myles Lewis-Skelly – İngiltere / Arsenal

Pau Cubarsi – İspanya / Barcelona

Rodrigo Mora – Portekiz / Porto

Warren Zaire-Emery – Fransa / Paris Saint-Germain

Estevao – Brezilya / Chelsea

Franco Mastantuono – Arjantin / River Plate & Real Madrid

Rayan – Brezilya / Vasco de Gama

Vitor Roque – Brezilya / Real Betis & Palmeiras

Obed Vargas – Meksika / Seattle Sounders

Nestory Irankunda – Avustralya / Grasshopper & Watford

Eliesse Ben Seghir – Fas / Monaco & Bayer Leverkusen

Arda Güler, Messi ve De Bruyne’yle aynı listede

IFFHS’nin “Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu” kategorisinde yer alan Arda Güler, bu kez dünya futbolunun en büyük yıldızlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham ve Bruno Fernandes gibi isimlerle aynı kategoride yarışıyor.

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu adayları

Arda Güler – Türkiye / Real Madrid

Bruno Fernandes – Portekiz / Manchester United

Cole Palmer – İngiltere / Chelsea

Florian Wirtz – Almanya / Bayer Leverkusen & Liverpool

Jude Bellingham – İngiltere / Real Madrid

Kevin De Bruyne – Belçika / Manchester City & Napoli

Lamine Yamal – İspanya / Barcelona

Martin Ødegaard – Norveç / Arsenal

Pedri – İspanya / Barcelona

Vitinha – Portekiz / Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Arjantin / Inter Miami

James Rodriguez – Kolombiya / León

Reo Hatate – Japonya / Celtic

Mohammed Kudus – Gana / West Ham & Tottenham

Malik Tillman – ABD / PSV & Bayer Leverkusen