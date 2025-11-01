Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2025 yılı ödüllerinde önemli kategorilerde aday gösterildi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” ödülünde yarışacak.
Arda Güler iki kategoride birden aday
IFFHS’nin 1987 yılından bu yana düzenlediği geleneksel ödüller kapsamında Arda Güler, yalnızca “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” değil, aynı zamanda “Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu” kategorisinde de adaylar arasında yer aldı. Bu yılki değerlendirmeler, futbolcuların 2025 yılı (ocak-aralık) performanslarına göre yapılacak.
Federasyonun uluslararası jürisi; 120 farklı ülkeden spor gazetecileri, analistler ve futbol uzmanlarından oluşuyor. Ödül sahipleri, 10 Aralık 2025 tarihinden sonra kamuoyuna açıklanacak.
“Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” adayları açıklandı
IFFHS tarafından duyurulan 2025 yılı genç oyuncu aday listesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız dışında Avrupa ve Güney Amerika’nın önde gelen kulüplerinden birçok genç yıldız yer aldı.
2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu aday listesi
Arda Güler – Türkiye / Real Madrid
Kenan Yıldız – Türkiye / Juventus
Ayyoub Bouaddi – Fransa / Lille
Dean Huijsen – Hollanda / Bournemouth & Real Madrid
Desire Doue – Fransa / Paris Saint-Germain
Ethan Nwaneri – İngiltere / Arsenal
Geovany Quenda – Portekiz / Sporting
Lamine Yamal – İspanya / Barcelona
Leny Yoro – Fransa / Manchester United
Myles Lewis-Skelly – İngiltere / Arsenal
Pau Cubarsi – İspanya / Barcelona
Rodrigo Mora – Portekiz / Porto
Warren Zaire-Emery – Fransa / Paris Saint-Germain
Estevao – Brezilya / Chelsea
Franco Mastantuono – Arjantin / River Plate & Real Madrid
Rayan – Brezilya / Vasco de Gama
Vitor Roque – Brezilya / Real Betis & Palmeiras
Obed Vargas – Meksika / Seattle Sounders
Nestory Irankunda – Avustralya / Grasshopper & Watford
Eliesse Ben Seghir – Fas / Monaco & Bayer Leverkusen
Arda Güler, Messi ve De Bruyne’yle aynı listede
IFFHS’nin “Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu” kategorisinde yer alan Arda Güler, bu kez dünya futbolunun en büyük yıldızlarıyla birlikte değerlendirilecek.
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham ve Bruno Fernandes gibi isimlerle aynı kategoride yarışıyor.
2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu adayları
Arda Güler – Türkiye / Real Madrid
Bruno Fernandes – Portekiz / Manchester United
Cole Palmer – İngiltere / Chelsea
Florian Wirtz – Almanya / Bayer Leverkusen & Liverpool
Jude Bellingham – İngiltere / Real Madrid
Kevin De Bruyne – Belçika / Manchester City & Napoli
Lamine Yamal – İspanya / Barcelona
Martin Ødegaard – Norveç / Arsenal
Pedri – İspanya / Barcelona
Vitinha – Portekiz / Paris Saint-Germain
Lionel Messi – Arjantin / Inter Miami
James Rodriguez – Kolombiya / León
Reo Hatate – Japonya / Celtic
Mohammed Kudus – Gana / West Ham & Tottenham
Malik Tillman – ABD / PSV & Bayer Leverkusen