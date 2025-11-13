İlve, Gezep’in ikizi olarak diziye dahil oldu ve yapımın aile bağları, ihanet ve geçmişle yüzleşme temalarını daha da derinleştirmek amacıyla senaryoya katıldı. Dizinin Trabzon’un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde geçen çekimleri ile Karadeniz atmosferi güçlü biçimde ekrana yansıtılıyor. İzleyiciler, İlve’nin gelişiyle birlikte karakterler arasındaki dengelerin nasıl değişeceğini ve hikayenin yeni çatışma noktalarını merak ediyor.

Berna Koraltürk’ün Kariyer Yolculuğu

Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden mezun oldu ve oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Bizim Yenge" dizisiyle başladı. Yetenekli oyuncu, 2015 yılında yayımlanan "Baba Candır" dizisinde Ece Güney karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından "Dedemin Dolabı", "Her Sevda Bir Veda", "Ah Neriman", "Vurgun", "Şampiyon", "Nalan" ve "Aşkmız Yeter" gibi çeşitli dizi ve film projelerinde rol aldı. Oyunculukta modern ve kendine özgü bir tarz benimseyen Koraltürk, drama ve komedi türlerinde farklı karakterlere başarıyla hayat verdi. Kariyerinde sinema projelerine de yer verdi ve çeşitli ödül törenlerinde adından söz ettirdi.

Berna Koraltürk Kimdir?

Berna Koraltürk, Türk televizyon sektörünün genç ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. İstanbul’da doğan sanatçı, üniversite eğitimini moda ve tekstil tasarımı üzerine tamamladıktan sonra oyunculuk ile ilgilenmeye başladı. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde aktif olan Koraltürk, yer aldığı her projede performansıyla dikkat çekti. Taşacak Bu Deniz dizisinde İlve karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncunun, sosyal medya ve çeşitli etkinliklerde aktif bir şekilde yer aldığı biliniyor. Kişisel hayatında 2017 yılında yönetmen Murat Onbul ile evliydi ve bu evliliği sonlandırdı. Berna Koraltürk, sanatsal gelişimini sürdüren ve yeni projelerde adından söz ettiren oyuncular arasında bulunuyor.