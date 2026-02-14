Petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, araç sahiplerini her gece yarısı 'yeni bir zam gelecek mi?' sorusuyla karşı karşıya bırakıyor. 15 Şubat 2026 tarihine girerken akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar mercek altına alındı. Peki, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim veya zam haberi var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel mazot ve benzin litre fiyatları...

14 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki veriler doğrultusunda günlük olarak güncellenmeye devam ediyor.

14 Şubat 2026 itibarıyla kaydedilen güncel rakamlara göre Kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 57,01 TL seviyesinde sabitlenmiş durumda. Motorin (mazot) kullanıcıları için ise litre fiyatı 57,75 TL olarak tabelaya yansırken, Fuel Oil kilogram fiyatı 33,69 TL bandında seyrediyor. Dağıtım şirketlerinin serbest piyasa koşulları ve rekabet nedeniyle illere göre küçük fiyat farkları uygulayabildiği de biliniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF ürün fiyatları ve dolar kuruna göre hesaplanıyor.Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının ilave edilmesiyle KDV hariç satış fiyatına ulaşılıyor.

Yapılan hesaplamalar sonucunda oluşan farklar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıtılıyor. Şu ana kadar 15-16 Şubat tarihlerini kapsayan resmi bir zam veya indirim duyurusu yapılmadı. Öte yandan uzmanlar, küresel petrol arzı ve döviz hareketliliğinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Araç sahiplerinin, özellikle gece yarısı güncellemelerini takip ederek en güncel tarifeye göre planlama yapmaları öneriliyor.