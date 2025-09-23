Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi'nde maaşlarını alamayan belediye işçilerinin dün akşam süresiz iş bırakma eylemi başlatmasının ardından ilçede çöp toplama sorunu ciddi boyutlara ulaştı. Zaten bir süredir aksayan temizlik hizmetleri, grevin ikinci gününde neredeyse tamamen durdu. İlçenin birçok noktasında biriken çöpler, hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığı açısından endişelere neden oluyor.

GREV KARARI HİZMETLERİ DURDURDU

Belediyeye bağlı Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesinde çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıkları ve haklarını talep etmelerine rağmen sonuç alamadıkları gerekçesiyle süresiz iş bırakma eylemi başlatmıştı. DİSK/Genel-İş 10 No’lu Şube öncülüğünde başlatılan eylem, belediyenin asli hizmetlerini doğrudan etkiledi.

SOKAKLAR ÇÖPLERLE DOLDU

Dün akşam başlayan grevde Karşıyaka’nın pek çok mahallesinde çöp konteynerleri dolup taştı

SENDİKADAN NET MESAJ: HİZMET AKSIYORSA SORUMLUSU BELEDİYE

Genel-İş Sendikası yaptığı açıklamada, yaşanan hizmet aksaklıklarının sorumlusunun işçiler değil, onların maaşlarını ödemeyen belediye yönetimi olduğunu vurguladı. Sendika, yasal haklarını kullandıklarını belirterek “İşçiler onurlarını ve geçimlerini korumak için grevde” açıklamasında bulundu.