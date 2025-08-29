3. Lig 4. Grup temsilcisi Altay’da kulübün logosuna konulan haciz krizi sona erdi. Eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman’ın başlattığı haciz işlemini geri çektiği açıklandı.

Sinan Kanlı’dan müjde

Altay yönetiminin mali destekçisi Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Kanlı, “Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim.

Eski kaleci antrenörümüz Uğur Karaosman, basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve ‘Aslolan Büyük Altay’ diyerek tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

“Aslolan büyük Altay” vurgusu

Karaosman’ın alacaklarından tamamen feragat etmesi, siyah-beyazlı camiada büyük memnuniyet yarattı. Taraftarlar sosyal medyada yapılan açıklamayı olumlu karşılayarak kulüp etrafında birlik mesajları verdi.

Afyon kampı erken bitti

Öte yandan Altay, Ziraat Türkiye Kupası maç programı nedeniyle Afyon’da devam eden kampını planlanandan önce noktaladı. Siyah-beyazlı ekip, yarın bitmesi gereken kampı erken tamamlayarak İzmir’e dönüş yaptı.