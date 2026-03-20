Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde birçok şehirde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Bayramın başlangıcında özellikle Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi.

Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevresi ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların görülebileceğini açıkladı. Açıklamada, ani sel, su baskını riski, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbul’da hafta boyu soğuk hava etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise kentte önümüzdeki hafta boyunca kapalı bir hava beklendiğini duyurdu. Kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülen rüzgarın, sağanak yağışlarla birleşerek etkili olabileceği belirtildi. Sıcaklıkların 10 derece civarında ve mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.